1966 yılında kurulan Malatyaspor’un ilk amigosu olarak tribünde taraftarı coşturan Amigo Tavşan, 1989 yılına kadar takımın her maçında amigoluk yaptı.

Gazi İlkokulu’na giderken tam da şiir okuyacağı gün geç kalması üzerine, okula koşarak yetişmeye çalıştığını gören arkadaşının ‘İhsan okula tavşan gibi koşarak geliyor’ sözüyle, tavşan lakabını alan İhsan Toy, ömrü boyunca bu lakapla yaşadı.

Amigo Tavşan’ın oğlu ve aynı zamanda satranç il temsilcisi olan Cemal Gürsel Toy, babasının kendilerine çok güzel anılar ve nasihatler bıraktığını söyledi.

“Herkes Amigo Tavşan ismini saygı ve sevgiyle yad eder”

Babasının Malatyaspor tarihinin ilk amigosu olduğunu söyleyen Toy, “Babam spor aşığı bir adamdı. Bize de bu aşkı aşıladı. Hep söylerdi, ‘İşiniz ne olursa olsun Malatya’ya, Malatya’nın sporuna hizmeti esirgemeyin’ diye. Biz de onun gösterdiği yolda ilerlemeye çalıştık. Ben bir öğretmen ve satranç il temsilcisi olarak babamın nasihatlerine uymaya çalışıyorum. Babam bize çok güzel bir soy isim bıraktı. Bugün Malatya’da kimse sorasınız Amigo Tavşan ismini saygı ve sevgiyle yad eder. Amigo Tavşan torunlarının doktor olmasını isterdi, bugün kendi adını taşıyan torunu ile birlikte iki torunu da doktor. Babamı ölümünün 27.yıldönümünde saygı ve sevgiyle anıyoruz. Sosyal, sportif alanlarda hizmetleri olan babamın, aklımda kalan ve çok sık söylediği sözlerinden biri, "İçki öldürür, kumar söndürür, spor güldürür" Seyyar satıcılık yaparak evini geçindiren babam, tüm deplasman maçlarına da Malatyaspor ile birlikte giderdi. 1966 yılında kurulan Malatyaspor, kentin önde gelen insanları olan yöneticilerinin ve amigosunun gayretleri ile şehrin gündeminde hep ön planda olmuştu” diye konuştu.

İHA