Malatyaspor’u savunması yaktı!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 72'ye yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir maçı da geride bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor savunmasında Sadık’ın hatasında Rodrigues, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Rodrigues’in içeri çevirdiği topa arka direkte Belhanda’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Rodrigues’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Belhanda’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

12. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine hızla giren Rodrigues’in içeri çevirdiği topa kale önünde Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

27. dakikada Malatyaspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Sinan, sol kanatta bulunan Rodrigues’e pasını aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues’in yaptığı sert vuruşta kaleci Farnolle iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

38. dakikada Fernando’nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sinan’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle’de kaldı.

54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Eren’in ortasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Adem’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

58. dakikada Sinan’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodrigues’in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

64. dakikada Sinan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Fernando’nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’den döndü.

88. dakikada Belhanda'nın pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yasin Öztekin sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, İsmail Şencan xx, Asım Yusuf Öz xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Maicon xx, Denayer xx, Nagatomo xx, Fernando xx (Selçuk dk. 83 ?), Donk xx (Ozan dk. 90+1 x) Sinan xx (Yasin dk. 69 x), Rodrigues xxx, Belhanda xx, Gomis xx

Yedekler: Eray, Mariano, Serdar, Ahmet, Eren, Latovlevici, Celil

Teknik Direktör: Fatih Terim

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake x, Sadık xx, Mina x (Doria dk. 25 x), Cissokho xx, Aytaç xx, Azubuike xx, Eren Tozlu x (Mustafa Eskihellaç dk. 73 x), Adem xx, Diallo x (Murat Yıldırım dk. 46 x), Boutaib x

Yedekler: Ertaç, Gökhan, Rahman, Dia, Dening, Gilberto

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Belhanda (dk. 1), Gomis (dk. 12) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Diallo, Sadık, Boutaib, Doria, Mustafa Eskihellaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Rodrigues (Galatasaray)