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“Malatyaspor’da Mutluyum”

Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu Issam Chebake, Süper Lig’in 30. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş karşısında puan koparmaya çalışacaklarını söyledi. Sarı-kırmızılı kulüp ile 1 yıllık sözleşmesi daha olduğunu belirten Chebake Yeni Malatyaspor’da kalmak istediğini ifade etti.

“Malatyaspor’da Mutluyum”

Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu Issam Chebake, Süper Lig’in 30. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş karşısında puan koparmaya çalışacaklarını söyledi. Sarı-kırmızılı kulüp ile 1 yıllık sözleşmesi daha olduğunu belirten Chebake Yeni Malatyaspor’da kalmak istediğini ifade etti.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:15
“Malatyaspor’da Mutluyum”

Süper Lig’de Pazar günü karşılaşacakları zorlu Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’un tecrübeli oyuncusu Issam Chebake, sabırlı oynamaları halinde İstanbul temsilcisinden puan alabileceklerini söyledi.

KONSANTRASYON EKLİĞİNDEN DOLAYI

Nurettin Soykan Tesisleri’nde değerlendirmelerde bulunan Faslı oyuncu, “Alanyaspor maçına çok iyi hazırlanmıştık. Bizim için önemli bir karşılaşmaydı. Galibiyeti herkesten daha çok istiyorduk. Matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemeyi istemiştik. Tabii 94. dakikada gelen golden sonra hepimiz çöktük. Hatta maçtan sonrada üzüntümüz sürdü. Konsantrasyon ekliğinden dolayı son dakikalarda gol yedik. Oynayacağımız son 5 maç bizim için çok önemli. Bunlar arasında dışarıda karşılaşacağımız Beşiktaş ve Galatasaray maçları var. Onlardan puan koparmaya çalışacağız. İçerdeki maçlarımızı kazanıp ligi üst sıralarda tamamlamayı istiyoruz. Beşiktaş ile oynadığımız ilk yarıdaki maçta iyi oynayarak beraberlik aldık. Neredeyse galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Aynısını İstanbul’da da yapmaya çalışacağız.” İfadelerini kullandı.

“1 YILLIK SÖZLEŞMEM DAHA VAR

Gelecek sezon takımda kalmak istediğinin sinyalini veren Chebake,“Transferden önce önümüzdeki 5 maça konsantre olmaya çalışıyorum. Zaten kulübümle 1 yıllık sözleşmem daha var. Yeni Malatyaspor’da çok mutluyum. Sene sonunda başkanımızla oturup konuşacağız. Ona göre karar vereceğiz.” Diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporIssam Chebake
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