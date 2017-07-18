18 Temmuz 2017 Salı

Malatyaspor'da Mba, Rahman ve Ahmet ile yollar ayrılıyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda Sunday Mba, Ahmet Aras ve Rahman Buğra ile yolları ayıracak.

16 Temmuz 2017 Pazar 18:58
Malatyaspor'da Mba, Rahman ve Ahmet ile yollar ayrılıyor
  Bolu'daki kamp çalışmalarını noktalayan Evkur Yeni Malatyaspor, 17 Temmuz Pazartesi günü Topuk Yaylasında toplanarak ikinci etap çalışmalarına başlayacak. Toplamda 28 oyuncuyla gerçekleştirilen kamp sonunda teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın bazı oyuncularla ilgili olumsuz rapor vererek, yolların ayrılması talimatı verdiği belirtildi. Sunday Mba, Ahmet Aras, Rahman Buğra gibi oyunculardan kulüp bulmaları yönünde rapor sunduğu öğrenilen Sağlam’ın alt yapıdan ise Taylan Ökke, Fatih Gürden ve Furkan Yiğit’i ikinci etaba götürmeme kararı aldığı belirtiliyor.
Takımdan göndereceği oyuncu sayısını ilerleyen günlerde artıracağı belirtilen Sağlam’ın yeni transferler kampa katıldıkça kalan isimlerle de yolları ayıracağını yönetime ilettiği öğrenildi. Son transfer Dening’in de kampa katılmasıyla birlikte ikinci etap kampında daha çok teknik ve taktik çalışmalara yoğunlaşacağı öğrenilen Malatya ekibinde, yönetimin de transfere hız kazandırması bekleniyor.
Yarın akşam saatlerinde Topuk Yaylası’nda toplanarak, Salı sabahı ilk antrenmanına çıkacak sarı siyahlı takımda Ertuğrul Sağlam’ın istediği 5 nokta transferi kamp sonuna kadar takıma dahil etmek isteyen yönetimin, anlaşmak üzere olduğu iki yıldız ismi hafta içi kamuoyuna duyuracağı öğrenildi.
Başkan Adil Gevrek ile Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın Bolu’da yaptığı son transfer zirvesinde stoper, defansif orta saha, ofansif orta saha, forvet ve sol bek mevkilerine ilk on bir de oynayabilecek nokta transferlerin yapılması kararı çıkmıştı.
İHA
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