01 Mart 2017 Çarşamba

Malatyaspor’da forma giymişti!

Bir dönem Efsane Malatyaspor forması da giyen, A Milli Takım eski futbolcularından İsmail Kurt hayatını kaybetti. TFF, bu acı haber üzerine bir mesaj yayınladı.

01 Mart 2017 Çarşamba 12:38
Malatyaspor’da forma giymişti!

  1966 yılında kurulan Efsane Malatyaspor’un ikinci sezonunda sarı kırmızılı formasını terleten eski futbolcusu İsmail Kurt yaşamını yitirdi. Vefa’dan geldiği Malatya’da 1 sezon kalan ve kulüple anlaşamayıp o yıl sonunda futbolu bırakan Kurt aynı zamanda A milli takımda da görev yapmıştı. Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Malatyaspor ve Vefa kulüplerinde futbol oynayan ve çok sayıda takımda teknik direktörlük yapan İsmail Kurt, 16'sı A Milli, 1'i de B Milli olmak üzere 17 kez de Milli Takım forması giydi. İsmail Kurt'un cenazesi dün Karacaahmet Şakirin Camii'nden öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi merhum İsmail Kurt için saat 11.00'de Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir tören düzenlendi. Merhum İsmail Kurt'un vefatı sebebiyle 28 Şubat-2 Mart 2017 tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Türkiye Futbol Federasyonu bir mesaj yayınlayarak, “Merhum İsmail Kurt'a Allah'tan rahmet; ailesi, tüm sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI
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