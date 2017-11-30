30 Kasım 2017 Perşembe

Malatyaspor USA’ya bir yıldız daha!

Amerika Cosmopolitan 1. Ligi'nde mücadele eden Malatyaspor USA şampiyonluk yarışında işleri riske atmamak için transfer çalışmalarına erken başladı.

30 Kasım 2017 Perşembe 12:15
Malatyaspor USA’ya bir yıldız daha!

  Kamerun Milli Takımı’nda forma giyen libero Djam Ronald Kufoin’u kadrosuna katan sarı kırmızılı ekibimiz siyahi oyuncuya 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalattı. Bir dönem Sivasspor forması da giyen 33 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta takımla birlikte idmanlara çıkacağı öğrenildi. Transfer hakkında açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Teoman Mutlu, “Şu an mevcut kadromuz şampiyonluk için gayet iyi durumda ve biz onlara güveniyoruz. Fakat işimizi garantiye almak için eksik gördüğümüz mevkilere takviye yapmamız gerekiyordu. Ronald Kufoin herkesin yakından tanıdığı kaliteli bir oyuncu bize de tecrübeleri ve performansıyla katkı sağlayacak. Şampiyonluk yarışında artık daha güçlüyüz. Hata yapmak istemiyoruz. Kalan maçlarımızda kayıpsız ve istikrarlı gitmek istiyoruz. Malatya’ya bir sözümüz var onu tutmak istiyoruz. Kupayı önce Time meydanında sonra Kapalı çarşı üzerinde kaldıracağız” şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler: BusabahMalatyaspor USA

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