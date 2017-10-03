Amerika Cosmopolitan 1. Ligi'nde mücadele eden ve üst üste 3 maçını kazanan Malatyaspor USA takımı 4. maçında KidSuper Samba AC’ye 6-5 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı.
02 Ekim 2017 Pazartesi 17:18
Corporal Thompson Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada grup lideri Malatyaspor USA, KidSuper Samba AC karşısında iyi bir futbol sergilemesine rağmen sahadan 6-5 yenik ayrılmaktan kurtulamadı. Malatyaspor USA'nın gollerini Arda Çolak (2), Can Aydoğan, Hami Baytar ve 17 yaşındaki Arif Aksoy atarken, karşılaşmanın ikinci yarısında mücadelenin hakemi Malatyaspor USA'dan Yağız Kılıç ve Avert Gomez'e kırmızı kart göstererek iki oyuncuyu oyundan attı.
Malatyaspor USA bu yenilgiye rağmen liderliğini sürdürürken, maç sonu açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Serkan Mutlu maçta hakem faciası yaşadıklarını belirterek, penaltılarının verilmediğini, ancak bu mağlubiyeti telafi edeceklerini söyledi.
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