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Malatyaspor'un cezası

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son maçta Evkur Yeni Malatyaspor taraftarının ve futbolcuların 'Mehmetçik Selamı' ile Afrin’deki askere destek vermesi üzerine maçın geç başlaması nedeniyle Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Malatyaspor’a 15 bin TL ceza vermesi karşısında duruma tepki göstermişti. 

Malatyaspor'un cezası

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son maçta Evkur Yeni Malatyaspor taraftarının ve futbolcuların 'Mehmetçik Selamı' ile Afrin’deki askere destek vermesi üzerine maçın geç başlaması nedeniyle Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Malatyaspor’a 15 bin TL ceza vermesi karşısında duruma tepki göstermişti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 11:14
Malatyaspor'un cezası

İşin aslının hiç de öyle olmadığı öğrenildi. PFDK'nın, E.Y.Malatyaspor'a, 'Mehmetçik Selamı'ndan değil de maçı geç çıktığı için ceza verdiği öğrenildi.
Süper Lig'in 19. haftasında Malatya’da oynanan E.Y.Malatyaspor - D.G.Sivasspor karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte taraftarlar bir dakika boyunca asker selamı vererek, Afrin’deki Mehmetçiğe destek verdiği için ceza aldığını iddia etmişlerdi. Ancak yaptığımız araştırmada işin aslının selamdan değil, sahaya geç çıkmalarından kaynaklandığı belirtildi.

Kuralda takımların sahaya maçın başlamasına en geç 7 dakika kala çıkmaları gerektiği ancak, Malatyaspor ve Sivasspor'un maça 4 dakikan daha az bir süre kala sahaya çıktıkları için ceza aldıkları öğrenildi. Her iki takıma da geç çıktıkları için PFDK tarafından 15.000 TL ceza verldi. Asla 'Mehmetçik Selamı'ndan dolayı ceza verilmediği ve TFF'nin, aksine 'Mehmetçik Selamı için izin verdiği ve desteklediği bir proje olduğu vurgulandı. Verilen cezanın maddesine bakıldığında neden ceza aldığının anlaşılacağı ifade edilirken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de yanlış bilgilendirildiği vurgulandı. Aynı şekilde D.G.Sivasspor'a da aynı cezanın verildiği ancak Sivasspor cephesinden her hangi açıklama olmadığına dikkat çekildi. .
 

İHA

Son Güncelleme: 02.02.2018 11:18
Anahtar Kelimeler:
Malatyaspor’a 15 Bin TL CezaEvkur Yeni MalatyasporGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
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