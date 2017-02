Takımlarını şampiyonluk yarışında yalnız bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Gaziantep’e de çıkarma yapmak için hazırlıklara başladı

“30 otobüs karşılanırsa her başvuranı götürebiliriz”

Konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve çalışmalara başladıklarını ifade eden Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, “İstanbul’da Denizlispor’u yenerek yeniden lider oluşumuzu, taraftarımızın Malatya’dan yaptığı 40 saatlik yolculuğun karşılığı olarak görüyoruz. Bütün futbolcu, yönetim ve teknik heyetimiz de tebrik ediyoruz. Yeni Malatyaspor yeniden liderlik koltuğunda. Temennimiz sezon sonuna kadar ligi burada bitirmektir. Onun için şehrimize büyük görev düşüyor. Biz Malatyaspor taraftarları olarak şampiyonluk yolunun deplasman yollarından geçtiğine inanıyoruz. Bu anlamda, kar-kış, uzun-kısa, çile-kolay demeden, ister Malatya’da ister dünyanın öteki ucunda her yerde olmaya gayret edeceğiz. Hafta sonu Gaziantep'te oynayacağımız müsabaka rakiplerimizle puan farkını açmak için çok önemli. Bu noktada yine bir taraftar çıkarması yapacağız. Gaziantep Stadyumu’nun kapasitesi 35 bindir bize düşen yüzde 5’lik kısım bin 750 kişidir. Orayı ful doldurup takımızın alacağı galibiyete katkıda bulunmak istiyoruz. Bu konuda Malatya Sivil Toplum Kuruluşlarına ve belediyelerimize sesleniyoruz. Bizler dernek olarak, onlar da kendi imkanlarıyla 3-5 otobüs sözü versinler ve 30 rakamına ulaşalım. 2005’te Gaziantep’te yıkılan umutlarımızı 2017’de yeniden Gaziantep’te yeşertelim. Derneğimize şu an yoğun bir talep var. 30 otobüs karşılanırsa her başvuranı götürebiliriz” ifadelerini kullandı.

