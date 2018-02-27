MALATYASPOR RAHAT KAZANDI

Stat: Malatya
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Doria xxx, Murat Yıldırım xxx, Boutaıb xx (Berk dk. 78 x), Adem xxx, Cissokho xxx, Aytaç Kara xxx, Mina xxx, Rahman Buğra xx, Denıng xx (Gilberto dk. 61 x), Diallo xx (Barazite dk. 46 xx)
Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Pereira, Barazite, Eren, Azubuike, Sincere, Berk, Gilberto, Mustafa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kardemir Karabükspor: Çağlar x, Ferhat xx (Özgür dk. 5 xx), Traore xx (Murat Akın dk. 84 ?), Skulason xx, Hakan Aslantaş x (Bliznichenko dk. 46 x), Anton xx, İshak xx, Leandrinho xx, Cem xx, Ibanez xx, Kage xx
Yedekler: Furkan, Tayyib, Stahl, Ahmet, Murat Akın, Özgür Yılmaz, Alican, Yusuf, Andrıı
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Goller: Doria (dk. 23), Boutaıb (dk. 60), Barazite (dk. 69) (Evkur Yeni Malatyaspor), Leandrinho (dk. 90 pen) (Kardemir Karabükspor)
Sarı Kartlar: Doria, Denıng (Evkur Yeni Malatyaspor), Ibanez, Traore, Kage, Cem (Karabük)
İHA