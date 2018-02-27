Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118795
ALTIN
162.328
DOLAR
3.7888
STERLİN
5.2794
EURO
4.6670

MALATYASPOR RAHAT KAZANDI

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup etti.

MALATYASPOR RAHAT KAZANDI

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup etti.

Busabahgazete
Busabahgazete
27 Şubat 2018 Salı 11:41
MALATYASPOR RAHAT KAZANDI

Stat: Malatya
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Doria xxx, Murat Yıldırım xxx, Boutaıb xx (Berk dk. 78 x), Adem xxx, Cissokho xxx, Aytaç Kara xxx, Mina xxx, Rahman Buğra xx, Denıng xx (Gilberto dk. 61 x), Diallo xx (Barazite dk. 46 xx)
Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Pereira, Barazite, Eren, Azubuike, Sincere, Berk, Gilberto, Mustafa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kardemir Karabükspor: Çağlar x, Ferhat xx (Özgür dk. 5 xx), Traore xx (Murat Akın dk. 84 ?), Skulason xx, Hakan Aslantaş x (Bliznichenko dk. 46 x), Anton xx, İshak xx, Leandrinho xx, Cem xx, Ibanez xx, Kage xx
Yedekler: Furkan, Tayyib, Stahl, Ahmet, Murat Akın, Özgür Yılmaz, Alican, Yusuf, Andrıı
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Goller: Doria (dk. 23), Boutaıb (dk. 60), Barazite (dk. 69) (Evkur Yeni Malatyaspor), Leandrinho (dk. 90 pen) (Kardemir Karabükspor)
Sarı Kartlar: Doria, Denıng (Evkur Yeni Malatyaspor), Ibanez, Traore, Kage, Cem (Karabük)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyaspor Rahat KazandıMALATYA SPORKarabük Spor Mağlup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ UNİLİG’DE İLK 8’E KALDI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ UNİLİG’DE İLK 8’E KALDI
MALATYALI TEKVANDOCULAR 1. OLDU
MALATYALI TEKVANDOCULAR 1. OLDU
TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK
TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim