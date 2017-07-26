Transferde hareketli günler geçiren Yeni Malatyaspor, Faslı Nace Barazite’nin ardından Türkiye piyasasına yöneldi. Sarı-kırmızılı kulübün, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda Süper Lig ekibi Bursaspor’un golcüleri Tomas Necid ve Deniz Yılmaz’a talip olduğu öğrenildi. Kamptaki son hazırlık maçının ardından yönetime ‘acil transfer’ mesajı veren Sağlam’ın, ayrıca Başkan Gevrek’e Deniz Yılmaz ve Tomas Necid’in alınması yönünde de rapor sunduğu ifade ediliyor.

Yeni Malatyaspor’un iki futbolcu için Bursaspor’a 500 bin Euro teklif ettiği, yeşil-beyazlı yönetimin ise düşünmek için süre istediği de belirtiliyor. Bu arada sarı-siyahlı kulübün transferi bitme aşamasına gelen Aly Cissokho’dan da haber beklediği ifade edildi. Aston Villa takımıyla kampta bulunan Cissokho’yu Türkiye’ye davet eden yönetimin, yıldız oyuncuyla resmi sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi. Diğer yandan sarı-siyahlı kulüpte sol kanat oyuncusu sıkıntısı yaşandığı kaydedildi. Ferhat Kiraz’ın performansını beğenmeyen ve gönderilmesi yönünde rapor sunan Sağlam’ın sol kanada acilen transfer istediği öğrenildi.

İHA