Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Pazar gün ki maç öncesinde bir araya geldi. Malatya’da kendilerine gösterilen ilginin memnun edici olduğunu kaydeden Dursun Özbek, Galatasaray camiasını seven bir ilde olduklarını söyledi. Özbek,“Malatya’da hakikaten çok güzel karşılandık. Bizlere misafirperver şekilde yardımcı olan bütün Malatyalı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray camiasını seven bir il, aynı renklere sahip iki takım olmamız da bu sevgiyi tetikleyen bir unsur diye düşünüyorum.” diye konuştu.

“GEÇMİŞTE DE OLMUŞTUR, BUGÜNDE OLACAKTIR”

Sporun birleştirici özelliğine vurgu yapan Dursun Özbek, “Futbol, var olan dostlukları pekiştiren, çoğaltan aynı zamanda yeni dostlukların kazanılmasını sağlayan bir spor branşıdır. Dolayısıyla Türk insanının bu yapıcılığı en iyi şekilde kullanmasının gerektiğini düşünüyorum. Özellikle içerisinden geçtiğimiz şu dönemde spor, çimento görevi görebilecek bir unsudur. Nitekim, Adil başkanın bizlere göstermiş olduğu yaklaşım, gösterdiği değer bizleri kendi evimizdeymişiz gibi hissettirdi. Sanki deplasmanda değil de kendi evimizdeymişiz gibi bir hava var. Bizlere bunu yaşattıkları için Adil başkanıma ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bu karakteristik özellikle bizim Türk insanının mayasında var. Galatasaray için hakikaten güzel bir atmosfer, en iyi şekilde ağırlandığımıza inanıyorum. İkili ilişkilerimizde her iki kulübün birbirine yardımcı olması her zaman mümkündür. Bu yardımlar geçmişte de olmuştur, bugünde olacaktır. İlgisini çekebilecek bir futbolcu olursa Yeni Malatyaspor’a verebileceğimiz gibi, aynı şekilde bizimde istediğimiz bir oyuncu olduğunda Adil başkanımızın bizlere de yardımcı olacağını düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.

“MALATYA’YA YAKIŞIR ŞEKİLDE AĞIRLIYORUZ”

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ise “Dursun başkanıma güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kulüp olarak misafir takım Galatasaray kulübü yöneticileriyle bir araya geldik. Dün takımı karşıladık, bugünde kendilerini Malatya’da ağırlıyoruz. Bizim amacımız, şehrimize gelen her takımı en güzel şekilde ağırlamaktır. Kulüpler Birliği’nde zaten başkanımla birlikteyiz. Kendisinin çok önemli projelere imza atacağına inanıyorum. İnşallah Dursun başkanın liderliğinde Kulüpler Birliği ülkemizin birliği beraberliği için çaba gösterecektir. Futbolda sahada kazanıp veya kayıp edersiniz ama insanları bir araya getirirken onların kimliklerine bakmasınız. Ülkemizde futbol en büyük sosyal faaliyetlerden bir tanesidir. Camialara hizmet ediyoruz ama böyle ortamlarda ikili ilişkilerimizi de pekiştirerek ülkemiz için hizmet etmek zorundayız. İnşallah bundan sonrada Malatya’ya yakışır şekilde hem taraftarımız hem yönetim kurulumuz bizlere misafir olarak gelen takımları ağırlamaya ve tekrar geldikleri gibi yolcu etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ