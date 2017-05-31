Yapımı tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilen Malatya’nın yeni stadyumunda devir teslim işlemleri için sona gelindi. Her türlü eksiği giderilen ve sadece genel temizliği yapılan stadın son durumuyla ilgili bilgiler veren Kontrol Mühendisi Hurşit Kuşçu geçici kabul için her şeyin hazır olduğunu söyledi.
31 Mayıs 2017 Çarşamba 16:43
TOKİ’nin Türkiye’de statları değiştirme ve dönüştürme hamlesi çerçevesinde yapılan Malatya’nın yeni stadyumu, yeni sezonu bekliyor. Modern statta, ışıklandırma için tasarruflu led ampuller kullanılırken, ses sistemleri ve dev skorboard ekranları da aktif hale getirildi. Çim zemin için her türlü kumlama, havalandırma, sulama ve gübreleme için araç parkı oluşturulurken, doğal zemin ile tribünün birleştiği alana da sentetik çim serildi.
“Doğu Anadolu Bölgesine ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum”
Yeni Malatyaspor’un Spor Toto Süper Ligi'ne çıkmasından dolayı çok memnun olduğunu ve Malatyalıların Süper Lig’de yeni stada kavuşacağını belirten Malatya Stadyumu Kontrol Mühendisi Hurşit Kuşçu, “Stadımızın önce Malatya’ya, Türkiye sporuna çok yararlı olacağını düşünüyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. 2012 yılında Malatya’ya 25 bin kapasiteli stat ihale edildiği zaman Ankara’da bir arkadaşım vasıtasıyla bu güne kadar bir akarsu üzerinde su yapıları üzerine çalıştım. Bu üst yapı benim için daha heyecan vericiydi ve onu kabul etmiştim. 2012’den bu güne kadar Cumhurbaşkanlarımız, Başbakanlarımız, TOKİ Başkanımız, valilerimiz değişti. Dolayısıyla burada emeği geçen bütün insanlara teşekkür ediyorum. Burada çok güzel maçlar oynanacak, Malatyalılar gülecekler, ağlayacaklar, sevinip üzülecekler ama stadımız teknik açıdan da UEFA kriterlerine uygun bir stat oldu. Bu bakımdan stadın Doğu Anadolu Bölgesine ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
“UEFA kriterlerine uygun bir stat”
Stadın teknik özellikleri hakkında da bilgiler veren Kuşcu, “Stadımız 25 bin kişilik bir stattır. 65 bin metre kare beton küp kullanıldı. 121 bin metre karelik ahşap kalıp kullanıldı. 4 ton üzerinde çelik malzeme kullanıldı. Stadımızın aşırı yağmurda dahi sorun yaşamayacağı drenaj sistemi var. Soğuk havalarda buzlanma yaşanmaması için doğalgaz ile çalışan ısıtma sistemimiz var. 4 tane soyunma odası bulunan Malatya Stadı UEFA kriterlerine uygun bir stadımız. Tribün koltukları farklı farklı, yedek kulübelerimiz farklı, localarımızı projeye uygun şekilde yaptık ancak bunun bölünmesi gerekiyor. Biz teslim ettikten sonra maçlar başlamadan önce Gençlik Spor Bakanlığı locaların bölünmesi işlemini, passolig sistemini kısa sürede tamamlayacak ve yeni sezona yetiştirecektir” İfadelerini kullandı.
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