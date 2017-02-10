Şubat ayının sonunda stadın TOKİ’ye devir teslimini gerçekleştirecek müteahhit firma, geriye kalan 20 günlük sürede yaklaşık 4 bin koltuk monte edip, güney kale arkası tribünün çatı kaplamasını yapacak.

Stat içi koridorlarda yönlendirme tabelalarından, soyunma odalarındaki lavabo ve duşlara, 86 tuvaletteki ince işçiliklerden, basın toplantı odalarına kadar birçok kalemde işleri tamamlayan yüklenici firma aynı hızda stat dışında da çalışıyor.

Stat dışında çevre düzenlemesi işlerine hız veren yüklenici firma doğu ve kuzey otoparkların asfalt, kaldırım, yeşil alanlarını tamamen bitirdi. Batı ve güney otopark ve çevre düzenleme işinde ise hummalı bir şekilde çalışan ekiplerin tüm işleri 20 gün içinde tamamlaması bekleniyor. Stadın yapım çalışmaları hızlı bir şekilde ilerlerken, saha zemininde de artık rulo çimin yavaş yavaş kök salmaya başladığı görüldü.

Öte yandan stat müteahhit firmadan TOKİ’ye Şubat sonunda teslim edilirken bazı bölümler de eksik kalacak.



Stat eksikleriyle teslim edilecek

Elektronik reklam tabelaları, locaların bölünmesi ve canlı yayınlarda skorboarda verilecek görüntünün teknik alt yapısı, yaklaşık 10 milyon maliyetle yarım kalacak. TOKİ stadı bu eksiklerle devralıp, Gençlik Spor Bakanlığı’na devredecek. Bakanlık yeni bir ihaleye çıkıp bu kez bu eksikliklerin tamamlanmasını giderecek ve tahmini olarak Nisan ayı itibariyle Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne devredecek. Yeni Malatyaspor stadı bu sezon kullanmak isterse Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile protokol yaparak, stadı kiralayabilecek.

İHA