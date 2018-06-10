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Malatya’nın sporcu haritası hazırlanıyor!

Türkiye’nin spor altyapı haritasını bilimsel veriler ışığında ilk defa ortaya çıkarmak hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nca organize edilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin ilk etabı tamamlandı. Cumhuriyet tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak ilk kez gerçekleştirilen proje kapsamında Malatya’da 5 bin öğrencinin yetenek taramasının yapıldığı belirtildi.

Malatya’nın sporcu haritası hazırlanıyor!

Türkiye’nin spor altyapı haritasını bilimsel veriler ışığında ilk defa ortaya çıkarmak hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nca organize edilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin ilk etabı tamamlandı. Cumhuriyet tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak ilk kez gerçekleştirilen proje kapsamında Malatya’da 5 bin öğrencinin yetenek taramasının yapıldığı belirtildi.

10 Haziran 2018 Pazar 10:58
Malatya’nın sporcu haritası hazırlanıyor!

Proje kapsamında kız ve erkek öğrencilerin kol boyu, kulaç boyu, bacak uzunluğu, adım genişliği gibi fiziksel özellikleri belirlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 11 Beden Eğitimi öğretmeni, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli 10 antrenör eşliğinde okullarda eğitim alan 3. sınıf öğrencilerinden yaklaşık 5 bin kişi yetenek taramasına alındı. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksel Okulu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu’nun üst kurulda yer aldığı projede sporcu olmaya yatkın öğrencilerin temel fiziki bilgilerinin yanı sıra yetenek bilgilerinin alınarak yüksek güvenlikli barkot sistemiyle her iki bakanlığın veri havuzuna aktarılacağı belirtildi. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin ilk etabı yapıldı” ifadelerine yer verildi.

“TEMEL SPOR EĞİTİMLERİ VERİLECEK”

Projenin 2. etabının ise Eylül ayında yapılmasının planlandığı, tarama sonunda tüm testlerin ortalamasında en yüksek performansı gösteren öğrenciler ile herhangi bir testte en yüksek performansı gösteren öğrenciler bir sonraki etaba dahil edileceği ifade edildi. 15 Temmuz- 15 Eylül 2018 tarihleri arasında iki ay süreyle ikinci etaba dahil olan öğrenciler, hazırlanan çok disiplinli spor programına tabi tutulacaklar. Daha sonra ise programları kış okulu ile devam edecek.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSportif Yetenek Taraması
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