10 Şubat 2017 Cuma

Malatya’nın sınavı olacak!

Yeni Malatyaspor’un Denizlispor maçını Vodafone Arena’da oynayacak olması bir başka tartışmayı da yeninden alevlendirdi. İstanbul’da yaşayan Malatyalıların maça nasıl ve ne kadar geleceği konusunda İstanbul’daki Malatya derneklerinin vereceği sınav, tribünlerin dolu ya da boş olmasıyla ortaya başarı ve başarısızlığı da çıkarmış olacak.

08 Şubat 2017 Çarşamba 15:14
Malatya’nın sınavı olacak!

  Şu ana kadar 3000 civarında Passolig satışı yapıldığı bilgisine ulaşılırken, 5 bin civarında da bilet yüklendiği öğrenildi. Daha önce 2005 yılında Malatyaspor Süper Lig’de iken Sivasspor ile İstanbul’da oynanan maçta her iki takım taraftarı olimpiyat stadına çıkarma yapmış, Malatyalı derneklerin maça taraftarları etkili kanalize edemedikleri günlerce tartışılmıştı. Denizlispor maçında olası bir taraftar boşluğu, Malatyalıların maça yeteri kadar organize olamadıkları anlamı taşıyacağı için, gözleri yeniden İstanbul’daki Malatya Sivil Toplum Örgütlerine çevirecek. 

MEHMET KIROĞLAN
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