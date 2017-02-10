Şu ana kadar 3000 civarında Passolig satışı yapıldığı bilgisine ulaşılırken, 5 bin civarında da bilet yüklendiği öğrenildi. Daha önce 2005 yılında Malatyaspor Süper Lig’de iken Sivasspor ile İstanbul’da oynanan maçta her iki takım taraftarı olimpiyat stadına çıkarma yapmış, Malatyalı derneklerin maça taraftarları etkili kanalize edemedikleri günlerce tartışılmıştı. Denizlispor maçında olası bir taraftar boşluğu, Malatyalıların maça yeteri kadar organize olamadıkları anlamı taşıyacağı için, gözleri yeniden İstanbul’daki Malatya Sivil Toplum Örgütlerine çevirecek.

MEHMET KIROĞLAN