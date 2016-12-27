Hekimhan’ın en yüksek zirvesi olan 2450 metre rakımlı Yama Dağı’nın, 2000 metre civarındaki yükseltisine 2011 yılında inşa edilmeye başlanan Kayak Merkezi, aradan geçen 5 yıla rağmen bir türlü bitirilemedi. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dönemin Valisi Ulvi Saran zamanında büyük bir yatırım olarak temeli atılan Yama Dağı Kayak Merkezi bir kış sezonunu daha açılamadan geçirdi.

2 YILIN ÜZERİNE 3 YIL DAHA EKLENDİ HALA BİTMEDİ!

En geç 2 yıl içinde tamamlanması ön görülen tesisin aradan geçen 5 yıla rağmen henüz faaliyete geçirilemeyişi, kış turizminden yararlanmak isteyen Malatyalıları bu spor dalında da çevre illere yöneltti. Kayak sporu için ders gören öğrenciler ve kayak sporunu icra etmek isteyen sporseverlerin ilk tercihleri arasında yakınlığından dolayı Sivas Yıldız Dağları var. Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yeni sezonda Yıldız Dağında yetişen genç sporcular ve Vali Davut Gül, meşaleler eşliğinde son günlerde yaşanan terör olaylarında şehit olanların anısına kayak gösterisi yaptı.

SİVAS VALİSİ KENDİ TESİSLERİNE İLGİDEN MEMNUN

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Sivas Valisi Davut Gül, “İl Özel İdaresinin yaptığı bu hizmet, Sivaslılar için olağanüstü bir hizmet. İnşallah her geçen gün biraz daha geliştireceğiz, özellikle yatak kapasitesini artıracağız. Amacımız Sivas'ı Sivaslıyı kayakla tanıştırmak, buluşturmak. Bunu yaparken de özellikle çevre illerimiz Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Malatya hatta Kayseri'den gelen misafirlerimiz oluyor, gidenlerden de bu memnuniyeti görüyoruz." dedi.

HABER MERKEZİ