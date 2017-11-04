Türkiye Oturarak Voleybol 2. Ligi’nde bu sezon mücadele etmeye hazırlanan Doğanşehir Belediyespor Oturarak Voleybol Takımı ilk antrenmanını antrenörleri Çiğdem Türkmenoğlu ve Edip Karakuş nezaretinde İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. İki gruptan oluşacak lige katılmak için başvuru yapan kulüp yetkililerinin etap maçlarının Malatya’da oynanması içinde Milli takımlar antrenörü Yusuf Kenankök ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Takım antrenörü Çiğdem Türkmenoğlu yeni kurulan takımla ilgili şunları söyledi;

“Oturarak voleybol, dünyada çok bilinen ve tanınan bir spor dalı, bismillah diyerek antrenmanlarımıza İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda başladık. Malatya’nın ilk oturarak voleybol takımını çeşitli meslek gruplarında çalışan 10 engelli arkadaşımızı bünyemize katarak kurduk. Yeni oluşturduğumuz takımla üst liglerde oynamayı amaçlıyoruz. Milli takımımız bu ay içerisinde Avrupa Şampiyonasına katılmak için yurt dışına gidecek, dönüşte hemen program hazırlanacak ve maçlarımızı muhtemelen Ocak ayında oynayacağız. Bu anlamda engellilerin herhangi bir bireyden farkının olmadığını, imkanlar verildiği zaman onlarında spor branşlarında başarılı olacağını göstermek istiyoruz. Ailelerin bu tür etkinliklere daha fazla duyarlı olmalarını istiyoruz. Çünkü onlar kendilerini her şeyden soyutlayarak yaşıyorlar. Bunları göz ardı etmemek lazım.”

SPOR YAPMALARINA YARDIMCI OLUYORUZ

Bazı eksiklerinin olduğunu kaydeden Çiğdem Türkmenoğlu, bunları desteklerle aşacaklarını ifade ederek, “Takımın kurulmasında emeği geçen Doğanşehir Belediyespor Başkanı Sayın Nusret Ürkmez’e, İnönü Üniversitesi Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sayın Oğuz Avcı’ya ve bize her zaman spor salonlarının kapılarını sonuna kadar açan üniversitemize çok teşekkür ediyoruz. Bazı eksiklerimiz var inşallah bunları da desteklerle aşmaya çalışacağız. Bizler Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümünü okuyarak engelli bireyler için doğru antrenman metotları uygulamayı onların engel durumlarını öğrenip onlar için en uygun branşı belirleyip spor yapmalarına yardımcı oluyoruz. Bütün engelli bireyleri kulübümüze spor yapmaya bekliyoruz. Hepsinin yapacağı, başarabileceği branşlar bünyemizde var. Bizlere ulaşmak isteyen engelli bireyler 0530 328 3285 numaralı telefondan antrenör Edip Karakuş’u arayabilirler. Bizler sporun birleştirici özelliğinden faydalanarak engelli bireyleri hayata bağlamak için sportif faaliyetlerimize devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ