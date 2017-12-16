16 Aralık 2017 Cumartesi

Malatya’nın Gomis şansı!

Süper Lig'in 15. haftasına Akhisarspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Bafetibi Gomis, Yeni Malatyaspor maçında teknik direktör Igor Tudor’un görev vermesi halinde oynayabilecek.

16 Aralık 2017 Cumartesi 11:45
Malatya’nın Gomis şansı!

  Süper Lig’de Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan maçta rakibine yönelik yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Bafetimbi Gomis'in cezası belli oldu. PFDK'nın kararına göre Gomis'in rakibine yönelik yaptığı eylemin ciddi olmaması ve ayrıca rakibinin tahrikinden dolayı cezası Fransız yıldıza 1 maç ceza verildi. Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynanan rövanş maçında bir maçlık cezasını çekti. Golcü oyuncu yarın Yeni Malatyaspor ile oynanacak maçta forma giyebilecek. Gol krallığında ilk sırada olan siyahi yıldızın Malatya’ya gelecek olması futbolseverleri heyecanlandırırken, Malatyalılar ise formda olan yıldız oyuncunun sahada olmasından endişeli.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahBafetibi Gomis

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