Malatya’nın en büyüğü olacak

Spor tesisleşmesi konusunda şehirdeki ciddi sporcu potansiyeline karşı bölgenin en vasat illerinden biri olan Malatya’da nihayet yerel yönetimler taşın altına elini atmaya başladı. Bu kapsamda yıllarca Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nün yaptırdığı tesislerle yetinen Malatya spor camiasına büyük bir müjdeyi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar verdi. Toplamda 30.000 m2’yi bulan, tek bir parsel üzerine inşa edilecek 10 spor branşı için ayrı sahalardan oluşacak, dev spor kompleksi tamamlandığında Malatya’nın en büyüğü olma özelliği taşıyacak.

ÇINAR DETAYLARI BUSABAH’A ANLATTI:

Konuyla ilgili BUSABAH’a değerlendirmelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sadece Yeşilyurt Belediyespor’a değil bölgenin 50 yıllık spor geleceğine yatırım yaptıklarını söyledi. Hızla kentleşen bir ilçe sınırına sahip olduklarını belirten Çınar, hem vatandaşların ruh ve beden sağlığı için hem de amatör branşlarda sporcu olarak yarışan gençler için bu dev projenin adımını attıklarını ifade etti. Çınar, “Yakınca’da 30 bin metrekarelik alanda hizmete sunacağımız Spor Kompleksimizde ülke sporuna katma değer sağlayacak sporcular yetiştireceğiz. Yüzmeden futbola, basketboldan tenise kadar farklı spor dallarına ait sahaların yer alacağı projemiz, Yeşilyurt’un değişimine ve gelişimine katkı sağlayacaktır.” dedi.

SPOR KOMPLEKSİNDE NELER OLACAK?

Yeşilyurt’un çehresini değiştirecek dev yatırımlara bir yenisini daha ekleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel, nezih ve kaliteli alanlarda spor yapmaları ve kendilerini yetiştirmelerine ayrı bir önem veriyoruz. İlçemizdeki sosyal yaşama canlılık kazandıracak olan bu önemli yatırımın 1.464 metrekarelik kapalı alanında hizmete sunacağımız yarı olimpik yüzme havuzumuzda yönetici odası, 12,5 x 25 metre ebatlarında yüzme havuzu, fıtness alanı, 12.5x4 metre ebatında ısınma havuzu, tribün, ilk yardım odası, kafeterya, mekanik ve teknik odalar, soyunma ve duş alanları ile wc yer alacaktır. Yaz ve kış dönemlerinde rahatlıkla kullanılabilecek şekilde hizmete sunacağımız bu tesislerimizde yeni yüzücülerimizi ülke sporuna kazandırmış olacağız. Spor Kompleksimizin etrafındaki 21 bin 592 metrekare alanı tamamen yeşillendirip, çevre düzenlemesini yaptıktan sonra dikkat çekici bir görüntüye sahip olmasını sağlayacağız. Gerek mimari yapısı gerekse de hizmet alanlarıyla, bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, fıtness aletleri, oturma grupları ve kamelyalar yapacağız.7’den 70’e tüm hemşerilerimizin istifade edeceği alanda yapay göletler, mini futbol ve basketbol sahaları, tenis kortu, kaykay alanları, mescid ile otopark alanlarımızda yer alacaktır. İlçemizin sosyal, kültürel, sportif ve eğitim düzeyine büyük kazanımlar sağlayacak olan bu dev yatırım sayesinde Yeşilyurt’un sportif alandaki başarı çıtası da yükselecektir” diye konuştu.