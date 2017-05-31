2. Grup’ta yer alacak Türk Milli Takımının Haziran ayındaki maçlarını Malatya’da oynaması için gerekli girişimlerin yapıldığı, ancak büyük önem taşıyan bu organizasyonun yeni spor salonunun maçlara yetiştirilememesi nedeniyle başka bir ile kaydırıldığı ifade edildi. Şeker arazisindeki yeni spor salonunda gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Voleybol Ligi maçları öncesinde eksiklerin bir an önce bitirilmesi gerektiğini yetkililere iletmesine rağmen gerekli geri dönüşü alamayan Türkiye Voleybol Federasyonunun Malatyalı Başkanı Akif Üstündağ, maçların başka bir ile kaydırıldığını açıkladı. Üstündağ, salonun son halini görmek için geçtiğimiz günlerde Malatya’ya gelmişti. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Türkiye Voleybol Federasyonunun iş birliğinde gerçekleşecek Dünya Voleybol Ligi 2017 Şampiyonası grup eleme maçları 4 Haziran’dan itibaren Türkiye’de oynanacak. Türk Milli takımı, yer aldığı 2. Grup'ta Mısır, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Şeker arazisine yaklaşık 23 milyon TL maliyetle yaptırılan 3 bin kişilik yeni spor salonu çevre düzenlemesi gibi küçük işleri bitirilemediği için bu dev organizasyonun ev sahipliği fırsatını kaçırdı.

İHA