Hem dünya genelindeki hem de Türkiye’deki şampiyona ve turnuvalara katılarak, bir çok organizasyondan başarılı derecelerle dönen Arnis Kali Escrima sporcuları şu günlerde Malatya’nın suyu ve doğal güzellikleriyle bilinen yeşil köyü Sürgü’de kamp yapıyor. Yurt içinde ve yurt dışında Malatya’yı iyi bir şekilde temsil eden Escrima Türkiye ve dünya şampiyonları, Malatya’da da bir turnuva düzenlenmesini istiyorlar. Bu spor dalının Türkiye’deki kalesinin Malatya olduğunu göstermek ve Malatya’ya bir şeyler katmak için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’dan turnuva düzenlemede kendilerine destek çıkmasını isteyen Türkiye Arnis Kali Escrima Federasyon Başkanı Mustafa Günaydın, şimdiden turnuva hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

“SÜRGÜ KAMPI ÇOK VERİMLİ GEÇİYOR”

Günaydın yaptığı açıklamada, “Bizler Türkiye Arnis Kali Escrima Federasyonu olarak Malatya’da bir turnuva yapmayı istiyoruz. Eğer Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız kabul ederse Malatya Kapalı Spor Salonu’nda Ahmet Çakır Kali Escrima Malatya Turnuvası ismiyle yapacağız. Başkanımız destek çıkarsa ve düşündüğümüz bu plan gerçekleşirse Türkiye’de bu spor dalı bulunan tüm iller turnuvaya katılacak. Turnuva tüm üyelere açık olacak. Bu Malatya için de çok güzel olacak. Malatya’yı tanıtacağız. Düşüncemizin hayata geçeceğini umut ediyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımıza başladık. Kamp düzenliyoruz. Kampımıza minikler, gençler, bayanlar ve yetişkin sporcularımız katılıyor. Kaplarımızda hem hazırlık yapıyoruz hem de sporcularımızın birbirleriyle kaynaşmasını sağlıyoruz. Onlar için de bir değişiklik oluyor. Kamplarımıza öğrencilerimizden bayağı bir ilgi var ve çok katılan oluyor. En az 2 tane daha kamp yapacağız”dedi.















ÖMER ALİ DELİBAŞ