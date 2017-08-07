Malatya'daki toplu açılış töreninde binlerce vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 375 milyon TL'lik kamu yatırımı ve yerel yönetimler hizmetlerinin açılışını yaptı. Gerçekleştirilen açılışlar içersinde hiç şüphesiz 120 milyonluk değeriyle Malatya Stadyumu en çok öne çıkandı. Tören meydanındaki coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, stat tribünlerinin doldurulması için çağrıda bulundu. Malatyalılardan stadı doldurmaları sözü alan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Size 27 bin kişilik stadı bugün açıyoruz. Stat boş kalırsa yandınız. Ondan sonra kapıyı kilitleriz. Dolduracaksınız ve Malatya'yı şanına yakışır yere taşıyacaksınız. Bu stadyum, Malatya'ya yakışan bir eser oldu. Oyunuyla, Malatyalıların koltukları doldurmak suretiyle bu stadın hakkınızı vereceğinize inanıyoruz. Şehrin takımına sahip çıkması, takımında şehre layık olmak için canla, başla çalışması gerekiyor."

Erdoğan daha sonra ülke gündemini değerlendirirken, konuşmasını tamamlamasının ardından yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenine geçildi. Malatya'nın yeni stadı önünde oluşturulan ikinci bir noktaya da bağlanıldığı stadın kurdelesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı M. Ergün Turan, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi. Ardından ise tüm eserlerin toplu açılışı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından yapıldı. Bakan Osman Aşkın Bak, stadyumun inşasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, Malatyaspor'a yeni sezonda başarılar diledi.









FATİH AVCI