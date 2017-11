Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 7.Malatya Uluslararası Film Festivali’nin “Festivalimiz çok ilgi görüyor ve büyük bir katılım var. Gerçekten sektörde de ilgiyle takip edilen ve her geçen günde kendini büyüten, geliştiren bir film festivalimiz var. Çok değerli sanatçılarımız ve konuklarımız festivalimize katılıyor. Ertem beyi de davet ettik, sağ olsun bizi kırmadılar. Hem festivalimize katılıyorlar hem de bizi ziyaret ettiler. Ertem Şener gibi değerlere gerçekten ihtiyacımız var. Malatya’mız değil, Türkiye’miz açısından çok önemli bir şahsiyet. Türkiye’de spor camiasının gündemini belirliyor olması, futbola sağlamış olduğu katkı takdire şayan. Futbolda şehir olarak yeniden canlanıyoruz. Ertem bey gibi bir insanın olması Malatyaspor’a da değer katıyor. Bizimde amacımız Malatyaspor’u daha iyi noktalara getirebilmek. Takım, Malatya’nın herkesin takımı. Bizlerde her zaman takımımızın yanında durmaya gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“BİZ EV SAHİBİYİZ”

Uzun bir aradan sonra memleketi Malatya’ya gelen Ertem Şener ise “Yeniden doğmuş gibiyim, Allah’ıma çok şükürler olsun. Memleketimiz geldik, sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi. Onur verici bir davet üzerine Malatya’ya geldiğini belirten Şener, “Uçakta gelirken sanatçı arkadaşlar, sinema ve dizi oyuncuları, ‘sende mi geliyorsun?’ diye sorunca, ‘davetlimizsiniz’ dedim çünkü biz ev sahibiyiz. İstanbul’da çok güzel şeyler duydum. Malatya Uluslararası Film Festivali, Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da böyle bir festivalin olması ve uluslararası anlamda yapılması çok büyük bir olay ve takdire şayandır. Malatyaspor’un şampiyonluğu kadar değerli, bu anlamda başkanımıza teşekkür ediyorum. Birçok insan fikri, zikri, düşüncesi, siyasi fikri ne olursa olsun İstanbul’da inanılmaz olumlu tepkilerle karşılaştık” ifadelerini kullandı.

“TAKIMA SAHİP ÇIKIN”

Malatyaspor’un 4-5 yıl öncesini düşünüp, nereden nerelere gelindiğini hatırlamak gerektiğini kaydeden Ertem Şener, “Bu meşakkatli yolculuğun sonrasında bir maçta her şey kaybolmamalı, sabredilmeli’ dedim. Barcelona’ya, Real Madrid’e baktığımız zaman, Manchester United’in kökenine baktığınız zaman bu kulüpler hep sabırlı işler yaparak, sabırlı davranarak bir yerlere gelmişlerdir. Sabrettiğiniz zaman mutlaka başarıya ulaşıyorsunuz. Uçakta Erol Bulut hoca ve sevgili Yalçın Ayhan ile beraber geldim. Yüzlerindeki o mutluluğu size anlatamam. Saat 06.40 uçağına binen bir teknik direktör ve bir futbolcu o kadar mutlulardı ki Malatya’ya geliyorlar. Malatya’daki futbolu daha da geliştirme adına geliyorlar. Malatya seyircisi ve halkı takıma sahip çıkmalı, Malatya halkı bu başarıların bir iki maçta heba edilmemesini sağlamalıdır. Üç maçta mağlup olursunuz ama dördünü maçta Allah’ın izniyle kazanırsınız” şeklinde konuştu.

MALATYA’YI ADEM SIRTILIYOR!

Adem Büyük’ün Yeni Malatyaspor’a transfer edilmesini de değerlendiren Şener, “Yaz transfer döneminde ‘Adem Büyük Beşiktaş’a mı, Trabzonspor’a mı, Fenerbahçe’ye mi gidecek yoksa Avrupa’da bir kulübe mi gidecek’ deniliyordu ama Yeni Malatyaspor’a geldi. Yeni Malatyaspor’u sırtladı götürüyor. Bu Malatya’nın büyüklüğünden kaynaklanıyor” dedi.

“HAYALLER TECRÜBEYLE BULUŞUYOR”

Ertem Şener daha sonra “Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor” etkinliğinde İnönü Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Şener, etkinlikte spikerliğe başlama serüvenini anlattı. Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen söyleşide konuşan Şener, 19 Temmuz 1975’te Malatya’da doğduğunu ifade etti.

1996 yılında televizyonculuğa başladığını anlatan Şener, “Aslında 1994’te Muğla Üniversitesi’nde bana radyo programcılığı yaptırıyorlardı ve bana ‘senden çok iyi spiker olur’ diyorlardı. Bende bu işin bir parçası olmaya karar verdim. Tarih Bölümü’ne gittim, rahmetli bir kız arkadaşım vardı. Evde kahvaltı yaparken Muğlaspor’un maçı vardı. Öğrenci evi, maç izliyoruz, antenimiz yoktu, televizyonun arkasına çatal sokmuştuk. Maçı izlerken, bana ‘sen daha iyi anlatırsın’ dediler. Bende çıkıp, Şah televizyonuna gittim. Karşıma birisi çıktı, ‘sizde biri maç anlatıyor, ben ondan daha iyi anlatırım’ dedim. Suratıma baktı ve maçı sordu. Ben de ‘bir maç anlattı birisi’ dedim. Adam, yaklaştı, iki metre boyunda 140 kilo ‘o maçı ben anlattım’ dedi. Beni genel müdür ile tanıştırdı, ‘demon var mı?’ dedi, ben de ‘demo kullanmıyorum’ dedim. Telefonumu aldılar. Bir gün telefon çaldı. Televizyondan arıyorlardı, maçları anlatan kişi kaza yapmış, Muğlaspor-Yeni Salihlispor maçını anlatmam istendi. Maçı anlattım, ‘gol’ diye bağırınca Muğla Valisi dönüp bana bakıyor, sanki Türkiye-Yunanistan maç yapıyor. Aslanım benim koçum benim, her yerini öpmeler o zaman başladı. Babamın gönderdiği parayla ev kirası, yemek parasının bir bölümü ve aidatı ödüyordum. Maçları izleyip, not almak için bir öğün eksik yemek yedim. Yemeğimi iki öğüne indirdim, akşamları bir kafeteryada maç izleyip not alabilmek için” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ