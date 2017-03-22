22 Mart 2017 Çarşamba

Malatyalılar lider takımlarını 58 gün sonra görecek! Hasret büyüyor!

Kendi şehirlerinin takımını hem de şampiyonluğa giderken canlı olarak izlemekten mahrum kalan Malatyalıların hasreti daha da büyüyecek. Son olarak iç sahada 21 Şubat’ta taraftarı önüne çıkan Y.Malatyaspor, Elazığ maçını da İstanbul’da oynama kararı verince takımın en erken 19 Nisan’da Eskişehirspor maçıyla Malatya’ya döneceği öğrenildi.

22 Mart 2017 Çarşamba 11:38
Malatyalılar lider takımlarını 58 gün sonra görecek! Hasret büyüyor!

  Bu sezon ligin ikinci yarısında iç saha maçlarını İnönü Stadı’nın bozuk zemini yüzünden İstanbul’da oynayan Yeni Malatyaspor, bir taraftan başarılı sonuçlara imza atarken, diğer bir yandan ise taraftarını kendisine hasret bıraktı. Şampiyonluk yarışında en önde ilerleyen sarı kırmızılılar, bu coşkuyu şu ana kadar Malatya’daki Malatyalılarla yaşayamadı.

ESKİŞEHİR MAÇI HASRETİ DİNDİRECEK
  Son olarak İnönü Stadı’nda 21 Şubat’ta Mersin İdmanyurdu müsabakasını oynayan sarı kırmızılılar, o tarihten sonra sırasıyla Denizlispor, Altınordu ve Şanlıurfaspor iç saha maçlarını İstanbul’da oynadı. 3 maçtan 9 puan alan kaplanlar bu uyumu bozmak istemezken, seriye Elazığspor derbisini de ekledi. Elazığspor ile Milli aradan dolayı 1 Nisan’da oynanacak iç saha maçını da Başakşehir Fatih Terim Stadı’na aldıran sarı kırmızılı yönetim, bu müsabakanın ardından takımı Malatya’ya getirecek. Eskişehirspor ile 19 Nisan’da oynanacak karşılaşmayı kesin olarak Malatya’da oynayacak sarı kırmızılar taraftarıyla hasretini de o maçta bitirecek. Ancak bu süre zarfında 58 gün kendi takımından uzak kalacak Malatyalılar, İnönü Stadı zeminin düzeldiğini ve takımın bir an önce Malatya’ya getirilmesi gerektiği inancında. 

FATİH AVCI
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