Maç ardından büyük bir coşku yaşanırken araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar şehirde tur attı. 11 yıl aradan sonra Süper Lig sevincinin yaşandığı Malatya’da genci yaşlısı herkes bu coşkuya doyasıya ortak oldu.apple-converted-space"> Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor takım otobüsü de Boluspor müsabakasının ardından yaşanan izdihamdan dolayı uzun süre stattan ayrılmadı.

Stattan ayrılan takım otobüsü şehir içerisinde tur attı. Malatyalılar futbolcular ve teknik yönetimin içerisinde olduğu takım otobüsüne yoğun ilgi gösterdi.











FATİH AVCI