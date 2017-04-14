14 Nisan 2017 Cuma

Malatyalılar 88 gün boyunca boşuna beklemedi... 7 bin bilet 2 günde bitti!

Malatya İnönü Stadı’nda 88 gün sonra yeniden takımlarını görecek olmanın özlemini yaşayan Yeni Malatyaspor’lu taraftarlar, Salı günü oynanacak Eskişehirspor maçının biletlerini büyük oranda tüketti. 2 gün içinde tam 7 bin bilet satılırken, toplam 9500 civarındaki biletin bugün tamamen bitmesi bekleniyor.

14 Nisan 2017 Cuma 11:19
Malatyalılar 88 gün boyunca boşuna beklemedi... 7 bin bilet 2 günde bitti!

  Yeni Malatyaspor’un 88 gün boyunca iç saha maçlarından mahrum bıraktığı Malatyalı futbolseverler, 18 Nisan Salı akşamı oynanacak Eskişehirspor maçının biletlerini sadece 2 gün içinde tüketme noktasına getirdi. 3,4 ve 5 liradan satışa sunulan 9500 biletten 7 bin âdeti sadece 2 gün içinde bitti. Kapalı ve maraton tribünü ve çevreyolu tarafındaki kale arkası tamamen satılırken, yönetim kurulu Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafındaki kale arkasının satışına geçileceğini belirtti. Şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarını bu kritik maçta yalnız bırakmak istemeyen futbolseverler maç hafta içi olmasına karşın stadı hınca hınç dolduracağa benziyor. Salı günü saat 12.00’dan itibaren satışa sunulan maç biletlerini passolig gişelerinden uzun kuyruklar sonucu alan taraftarlar Eskişehirspor maçına şampiyonluk için kırılma gözüyle baktıklarını ifade ediyor. Taraftarın passolig gişelerinde uzun kuyruklar oluşturması üzerine harekete geçen yönetim, kart basımı ve bilet satımı yapan yeni bir gişenin açılmasını sağlayarak, dört gişeden işlem yaptırıyor.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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