Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 25 - 26 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Açık Su Şampiyonası ve Milli Takım Kamp Seçmeleri müsabakalarına katılan Malatyalı sporcular derecelerle döndü.

Malatyalı sporcu Metehan Altuntop 10 Kilometreyi 2 saat 1 dakika ile tamamlayarak Türkiye rekoru kırdı ve Türkiye birincisi oldu. Altuntop ayrıca 7500 metrede ise 1 saat 29 dakika 57 saniyede tamamlayarak Türkiye ikincisi olurken, Mehmet Gazi Gelirli 2000 metrede 27 dakika 11 saniye ile Türkiye altıncısı oldu.

Kızlarda ise Olça Buke Yıldırım 7500 metrede Türkiye üçüncüsü, 10 kilometrede ise Türkiye ikincisi oldu. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü sadi Fındıklı bir mesaj yayımlayarak, başarılı sporcuları tebrik etti. Fındıkı mesajında, “Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımız Metehan Altuntop’u, Mehmet Gazi Gelirli ve Olça Buke Yıldırım’ı, antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ