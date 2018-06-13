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Malatyalı yüzücü Altıntop'tan derece

Malatyalı yüzücü Metehan Altıntop katıldığı şampiyonada iki ayrık kategoride Türkiye 1’incisi oldu. 

Malatyalı yüzücü Altıntop'tan derece

Malatyalı yüzücü Metehan Altıntop katıldığı şampiyonada iki ayrık kategoride Türkiye 1’incisi oldu. 

13 Haziran 2018 Çarşamba 17:09
Malatyalı yüzücü Altıntop'tan derece

Malatyalı yüzücü Metehan Altıntop, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 9-10 Haziran tarihleri arasında İzmir Foça’da yapılan müsabakalarda 7 bin 500 metreyi 1 saat 31 dakikada, 10 bin metreyi de 2 saat 3 dakika da tamamlayarak Türkiye 1’incisi oldu. 
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Musatafa Sadik fındıklı bir mesaj yayınlayarak genç sporcuyu tebrik etti. 
Fındıklı mesajında, “Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak, iki ayrı kategoride de Türkiye birincisi olan ve İtalya’da yapılacak olan Avrupa Gençler Şampiyonası ve Len Cup’a katılma hakkı kazanarak, ilimizi ve Ülkemizi Milli Takım Formasıyla temsil edecek olan sporcumuz Metehan Altıntop’u ve antrenörünü ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verdi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYüzmeDereceMetehan Altıntop
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