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MALATYALI TEKVANDOCULAR 1. OLDU

Malatyalı tekvandocular Elazığ’da yapılan ANALİG Tekvando Grup Müsabakalarında hem bayanlarda, hem de erkeklerde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

MALATYALI TEKVANDOCULAR 1. OLDU

Malatyalı tekvandocular Elazığ’da yapılan ANALİG Tekvando Grup Müsabakalarında hem bayanlarda, hem de erkeklerde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 14:57
MALATYALI TEKVANDOCULAR 1. OLDU

23 - 25 Şubat 2018 tarihleri arasında Elazığ ilinde yapılan ANALİG ( Anadolu Yıldızlar Ligi) Tekvando Grup Müsabakalarına 8 ilden 33 bayan sporcu, 65 erkek sporcu katıldı. Grup müsabakalarında Malatya’yı temsil eden tekvandocular hem bayanlarda hem de erkeklerde birinci oldu. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı bir açıklama yaparak başarılı sporcuları kutladı.

Fındıklı, “Elazığ’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Grup Müsabakalarında dereceye giren sporcularımızı, antrenörlerimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Malatya olarak tekvando sporunun önemli bir şehriyiz. Bir çok branş gibi tekvando denilince de akla ilk Malatya geliyor. Elazığ’da yapılan müsabakalar genç sporcularımızın yetişmesi adına büyük önem taşıyor. Orada alınan başarı bu nedenle çok değerlidir” dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyalı TekvandocularANALİG Tekvando Grup MüsabakalarıBayanErkekElazığ
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