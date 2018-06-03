Malatyalı sporcular şampiyonaya katılacaklar

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre milli masa tenisi sporcusu Alican Şeker, önümüzde hafta Bosna Hersek’te yapılacak Balkan Yıldız Gençler Şampiyonası’na milli formayla ter dökecek. Yapılan açıklamada, “Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 6 - 10 Haziran 2018 tarihleri arasında Bosna Hersek'te yapılacak olan Balkan Yıldız Genç Şampiyonasına ilimiz Masa Tenisi sporcularından Alican Şeker, milli takım sporcusu olarak davet edilmiştir. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcumuz Alican Şeker'i tebrik eder, Bosna Hersek'te yapılacak olan Balkan Yıldız Genç Şampiyonasında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. Bu arada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı da, milli sporcu Alican Bozkurt’u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Fındıklı yaptığı açıklamada, “Alican Şeker masa tenisinde sadece Malatya’mızın değil, Türkiye’nin medarı iftiharlarındandır. Kendisi inşallah önümüzde hafta Bosna Hersek’te yapılacak Balkan Yıldız Gençler Şampiyonası’na milli formayla ter dökecek. Sporcumuzdan başarılar beklediğimizi ifade eder, emeği geçenlere teşekkür ederim.” diye konuştu.

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