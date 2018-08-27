Malatyalı sporcular Kaçkar’a tırmandı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü başkanı Mahir Karakaya, Türkiye'nin 7 Bölgesinin 7 En Yüksek Zirvesine Tırmanış projesinin 6. etabını başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Artvin Yusufeli ilçesinde bulunan Karadeniz Bölgesinin en yüksek zirvesi olan Kaçkar Dağı'na geçtiğimiz hafta sonu tırmanış gerçekleştirdiklerini kaydeden Karakaya, “Kaçkar Dağı'na çıkmak için Dilber düzlüğü isimli kamp alanı var kamp alanına ulaşmak için Yaylalar Köyüne gidip oradan da Dilber Düzlüğüne gitmemiz gerekiyordu. Yusufeli’nden Yaylalar Köyüne 2 saatlik bir araba yolculuğuyla ulaşabildik. Yaylalar Köyü'nden sonra Dilber Düzlüğü Kamp Alanı 5 saat sürüyor. Köyden sonra araç yolu yok. Hemen kamp çantalarımızı katır ve at tutarak yola koyulduk. 4 saatlik bir yürüyüşten sonra saat 8.30 da kamp alanına ulaşabildik. Gece kampımızı attık hazırlıklarımız yaptıktan sonra zirve tırmanışı için planlarımızı gerçekleştirdik. Gece saat 03.30’da kalkarak zirve yürüyüşümüz başladı. Zirve yürüyüşümüz esnasında Krater Gölünün yanında onun devamında buzul birikimlerinin hemen altından ve bulut denizini izleyerek zirve yürüyüşümüze gündüz saat 10.30 da tamamladık. Zirve etkinliğini gerçekleştirdikten sonra geri dönüş başladı. Geri dönüşte bizi yalnız bırakmayan kaçta isimli köpeğimiz bize yol gösteren bir arkadaş oldu. Kamp alanında başka illerden gelen dağcılara ve bir Japon turiste kayısı ikramı ederek ve kaysı üzerin biraz sohbet ettik. Ardından tekrar Dilber Düzlüğünden Yaylar Köyüne dönmek için katırlara malzemelerimizi yükledik. Akşam saatlerinde Yaylalar Köyüne ulaştık. Biraz dinlendikten sonra Trabzon'a geçip konakladı. Bir gün dinlenerek Malatya döndük. Kulüp sporcularımız Savaş Uçak, Erdem Batar, Ayfer Kölük ve Cihan Toptaş’a göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı çok teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı. busabahmalatya.com