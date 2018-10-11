Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94441
ALTIN
235.147
DOLAR
5.9949
STERLİN
7.9195
EURO
6.9337

Malatyalı sporcu Türkiye’yi temsil edecek

Malatyalı Milli Sporcu Burak Uygur Tokyo’da yapılacak müsabakalarda milli formayı giyecek.

Malatyalı sporcu Türkiye’yi temsil edecek

Malatyalı Milli Sporcu Burak Uygur Tokyo’da yapılacak müsabakalarda milli formayı giyecek.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:36
Malatyalı sporcu Türkiye’yi temsil edecek

Karate 1 Premier Lig’de 2018 sezonu, Japonya’da sona erecek. Tokyo’daki yedinci etap 12-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Malatyalı milli sporcu Burak Uygur, 67 kilogram kumite de milli formayı giyecek.

Dünya Karate Federasyonu’nun en önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de sezon Japonya’da sona eriyor. Karate 1 kapsamında düzenlenen ve Paris’te başlayan Premier Lig, 12-14 Ekim tarihleri arasında Tokyo’da yapılacak yedinci etap ile sona erecek.

10 KADIN, 11 ERKEK SPORCU

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren organizasyonda tam kadro mücadele edecek Türkiye Karate Milli Takımı, 10 kadın, 11 erkek sporcuyla madalya arayacak.
2020 Olimpiyat Oyunları’nın da düzenleneceği Budokan’ın ev sahipliği yapacağı müsabakalarda 70 ülkeden 630 karateci mücadele edecek. Kata ve kumite olmak üzere toplam 14 dalda madalya dağıtılacak.

Karate 1 Premier Lig Tokyo etabında mücadele edecek Türk karateciler:

Kadınlar

Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş, Büşranur Kılıç Kumite 50 kg: Serap Özçelik Arapoğlu, Büşra Tosun, Kumite 55kg: Tuba Yakan, Kumite 61kg: Merve Çoban, Kumite 68kg: Eda Eltemur, Kumite +68 kg: Meltem Hocaoğlu

Erkekler

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş, Kumite 60kg: Aykut Kaya, Eray Şamdan, Kumite 67kg: Burak Uygur, Ömer Kemaloğlu, Kumite 75kg: Erman Eltemur, Kumite 84kg: Uğur Aktaş, Kumite +84 kg: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Burak Uygur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
U15’te gollü hafta
U15’te gollü hafta
Donanımlı eğitimler yapılacak
Donanımlı eğitimler yapılacak
U19 1.Ligi’nde 7. hafta heyecanı yaşandı
U19 1.Ligi’nde 7. hafta heyecanı yaşandı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim