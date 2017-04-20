Konuyla ilgili bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Vahap Genç, şampiyona öncesi Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak Muhammed Ali Kılay Spor Salonunda günde çift antrenman yaparak hazırlandıklarını söyledi. Daha öncede Türkiye şampiyonlarında derece yaptıklarını belirten Genç, “Spor tesislerimizde yaklaşık 400 gencimizi taekwondoyla buluşturuyoruz. Gençlere sporun yanı sıra vatan, bayrak sevgisini, saygı ve sevgiyi de öğretiyoruz” dedi.

Hedeflerinin taekwondo da Malatya’yı ve Türkiye’yi zirveye çıkarmak olduğunu ifade eden Genç, “Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, madde bağımlılığından uzak durması adına spor faaliyetlerinin önemini biliyoruz ve bu yönde mücadele ediyoruz” diye konuştu.

İHA