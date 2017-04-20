20 Nisan 2017 Perşembe

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Malatyalı sporcu Türkiye 3’üncüsü oldu

Adana’da yapılan Liseler arası Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Ali Karadogan 3’üncü oldu.

20 Nisan 2017 Perşembe 14:59
Malatyalı sporcu Türkiye 3’üncüsü oldu
  Konuyla ilgili bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Vahap Genç, şampiyona öncesi Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak Muhammed Ali Kılay Spor Salonunda günde çift antrenman yaparak hazırlandıklarını söyledi. Daha öncede Türkiye şampiyonlarında derece yaptıklarını belirten Genç, “Spor tesislerimizde yaklaşık 400 gencimizi taekwondoyla buluşturuyoruz. Gençlere sporun yanı sıra vatan, bayrak sevgisini, saygı ve sevgiyi de öğretiyoruz” dedi.
Hedeflerinin taekwondo da Malatya’yı ve Türkiye’yi zirveye çıkarmak olduğunu ifade eden Genç, “Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, madde bağımlılığından uzak durması adına spor faaliyetlerinin önemini biliyoruz ve bu yönde mücadele ediyoruz” diye konuştu.
İHA
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