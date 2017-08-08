Öte yandan Türkiye, Londra’da bir ilki daha yaşayacak ve ilk kez bir dünya şampiyonasında 4×100 ve 4×400 bayrak yarışlarına katılacak. Londra’da düzenlenecek ve 13 Ağustos’ta tamamlanacak olan 16. IAAF Dünya Atletizm Şampiyonası’na 200’ün üzerinde ülke katılacak.

Dünyanın en önemli atletizm şampiyonasına ay-yıldızlılar adına katılacak sporcular ve disiplinleri ise şöyle: Meryem Akdağ 1.500 m, Özlem Kaya 3.000 M. Su Engelli, Tuğba Güvenç 3.000 M. Su Engelli, Yasemin Can 5.000-10.000, Fadime Çelik Maraton, Kıvılcım Kaya Salman Çekiç Atma, Eda Tuğsuz Cirit Atma.

Erkeklerde: Jak Ali Harvey 100-4×100 Bayrak, Emre Zafer Barnes 4×100 Bayrak, Ramil Guliyev 200-4×100 Bayrak, İzzet Safer 4×100 Bayrak, Yiğitcan Hekimoğlu 4×100 Bayrak, Yasmani Copello Escobar 400 Engelli, Yavuz Can 4×400 Bayrak, Batuhan Altıntaş 4×400 Bayrak, Ahmet Kasap 4×400 Bayrak, Mahsum Korkmaz 4×400 Bayrak, Tarık Langat Akdağ 3.000 M. Su Engelli, Polat Kemboi Arıkan 10.000 m, Ersin Tacir 20 Km. Yürüyüş, Mert Atlı 20 Km. Yürüyüş, Salih Korkmaz 20 Km. Yürüyüş, Mert Girmalegesse Maraton, Kaan Kigen Özbilen Maraton, Ercan Muslu Maraton, Eşref Apak Çekiç Atma, Özkan Baltacı Çekiç Atma.