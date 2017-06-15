Sert savunmaları, az hücuma çıkışları, kontra atakları, mücadeleci orta sahaları ve az gol yemeleriyle öne çıkan İtalyan futbolu son 5 yılda ciddi bir kabuk değişimine girdi. Juventus ile başlayan ve İtalyan milli takımına ilham veren bu değişimi ise Malatyalı bir spor adamı inceledi.

UEFA RAPORLARINI VE MAÇ ANALİZLERİNİ İNCELEDİ

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mahmut Açak bir makale hazırlayarak, İtalyan futbolunun değişimini araştırdı. UEFA’dan alınan maç analiz raporlarını, istatistik bilgileri ve karşılaşmaların 90 dakika bant kayıtlarını izleyerek elde edilen verilerden oluşturulan analizde ilginç bilgiler de yer aldı. Fransa’da düzenlenen Euro 2016 Şampiyonası’nda çeyrek finalde penaltılar sonucu Almanya’ya kaybeden İtalyanlar, daha çok sergiledikleri yeni sistemle hem eski sıkıcı görüntüsünden uzaklaşmış, hem de tüm spor otoritelerinin beğenisi kazanmıştı.

“FUTBOLUN YENİ TRENDLERİNİ KULLANDILAR”

Bu durumu Açak makalesinde şu şekilde özetledi: 15. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İtalya, önceki turnuvalardan farklı bir futbol sergilemiştir. 2016’dan önce İtalya futbolu katı savunma prensibini benimseyen bir takımdır. Duran toplar ve bireysel aksiyonlara bağlı sonuca ulaşmayı amaçlanmaktadır. 5-4-1 ve 4-5-1 oyun sistemi ile savunmada riske girmeyip az oyuncu ile hücuma çıkılmaktadır. Oyuncu tercihinde savunma gücü iyi olan oyuncular tercih edilmektedir. EURO 2016’da İtalya futbolu; Dünya genelindeki yorumlara bakıldığında İtalya oyun tarzını ve sistemini değiştirdi ve futboldaki yeni trendleri uyguladığı görülmektedir. Bu trendlerin bazılarını şu şekilde özetleye biliriz; Farklı sistemleri oynayabilen taktiksel yönden eğitilmiş çok iyi bir takım vardır. Farklı maçlarda farklı oyun sistemleri uygulanmıştır. Oyun içerisinde hücuma ve savunmaya geçişlerde farklı oyun sistemleri iyi uygulanmıştır. 2. ve 3. bölgede oyun stratejileri değiştirildiği, hücum özelliği daha iyi olan oyuncular tercih edilmiştir. Topa sahip olarak oyunu kendilerinin yönlendirme isteği gözlemlenmiştir. Topu kaybedince rakibin hata yapmasını beklemek yerine rakibe baskı kurmaya başlanmıştır. 35-40 m mesafeler ile takım boyu iyi kurulmuştur. Topun arkasında beklenmektense topa karşı baskıyı oluşturmak için rakip pres alanına yönlendirildiği ve topa sahip olunmak istenmiştir. Bu durumlar İtalyan futbol takımının göze hoş gelen bir futbol oynamasına neden olmuştur. Genel olarak hücumda 3-2-3-2 /3-3-4 /3-1-4-2 savunmada ise 5-3-2/3-5-2 oyun anlayışı ile eski yıllara göre daha fazla risk alan ve özellikle 1. bölgedeki katı savunma anlayışından uzak bir görüntü sergilediği gözlemlendi. Topa daha fazla sahip olarak oyunu yönlendirmek istediler. Bu oyun anlayışının sadece antrenör etkisi mi veya ülke futbolu değişiyor mu sorusunun cevabını ancak bir sonraki turnuvada görebiliriz.















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