UEFA, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Turkcell ana sponsorluğundaki Ampute Futbol Milli Takımımızın şampiyon olduğu EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası ile ilgili hazırladığı videoyu "Ampute Futbol inanılmaz. EAFF Ampute Futbol Şampiyonası geçen ay ilk kez Türkiye'de düzenlendi ve destek kesinlikle inanılmazdı" ifadesiyle paylaştı. İstanbul'un tanıtımının da yer aldığı videoda Vodafone Park'taki final maçını 40 bin futbolseverin izlemesine dikkat çekildi. Turnuvadan özellikle de final maçından çok memnun kalan UEFA, sosyal medyadan Türkiye mesajı paylaşırken, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateusz Widlak ve EAFF Genel Sekreteri Simon Baker de bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu'na "Ampute futboluna desteğiniz ve Riva'daki Avrupa Şampiyonası için teşekkür ederiz" mesajını iletti.

HABER MERKEZİ