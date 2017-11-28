28 Kasım 2017 Salı

Malatyalı Selim ve arkadaşlarına UEFA’dan övgü!

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası ile ilgili resmi twitter, facebook ve web sitesinden paylaşımda bulunup final maçındaki atmosferi övdü.

28 Kasım 2017 Salı 11:29
Malatyalı Selim ve arkadaşlarına UEFA’dan övgü!

  UEFA, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Turkcell ana sponsorluğundaki Ampute Futbol Milli Takımımızın şampiyon olduğu EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası ile ilgili hazırladığı videoyu "Ampute Futbol inanılmaz. EAFF Ampute Futbol Şampiyonası geçen ay ilk kez Türkiye'de düzenlendi ve destek kesinlikle inanılmazdı" ifadesiyle paylaştı. İstanbul'un tanıtımının da yer aldığı videoda Vodafone Park'taki final maçını 40 bin futbolseverin izlemesine dikkat çekildi. Turnuvadan özellikle de final maçından çok memnun kalan UEFA, sosyal medyadan Türkiye mesajı paylaşırken, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateusz Widlak ve EAFF Genel Sekreteri Simon Baker de bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu'na "Ampute futboluna desteğiniz ve Riva'daki Avrupa Şampiyonası için teşekkür ederiz" mesajını iletti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahAvrupa Ampute Futbol Şampiyonası

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 27 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017