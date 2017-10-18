Malatyalı Samet Demir, Dağ Bisikleti Maratonu’nda üçüncü oldu
Hacettepe Üniversitesi Dağ Bisikleti Topluluğu tarafından düzenlenen bisikletinin en zorlu ve deneyim dolu yarışlardan biri olan Dağ Bisikleti Maratonu’nda yarışan Malatyalı sporcu Samet Demir, üçüncü oldu.
16 Ekim 2017 Pazartesi 16:32
14-15 Ekim tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen yarışmaya birçok üniversiteden kadın ve erkek sporcu katıldı. Oldukça zor ve çetin parkurlardan oluşan Dağ Bisikleti Maratonu’nda birçok sporcu yarışmayı tamamlayamazken, Malatyalı Samet Demir, bitiş çizgisine varan üçüncü sporcu olmayı başardı.
Oldukça zor bir yarıştan üçüncü ayrıldığım için mutlu olduğunu belirten Samet Demir, kendisine güvenenleri mahcup etmediğini söyledi. Demir, “Dağ Bisikleti Maratonu oldukça zor ve kondisyon isteyen bir maratondur. Bu denli zor bir yarışta üçüncü olduğum için çok mutluyum. Tabi bundan sonra kendimi daha çok geliştirip, daha önemli başarılara imza atmak istiyorum” diye konuştu.
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