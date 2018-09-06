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Malatyalı rafları boşalttı!

Geçtiğimiz yıl Eski Belediye Meydanı’na bu sezon da AVM’ye Malatyaspor Store’yi açan Yeni Malatyaspor sarı kırmızılı taraftarlara lisanslı ürün yetiştiremiyor. Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, stokların dahil boşaldığını, 10 gün içinde mağazaların yeni modellerle raflarda olacağını söyledi.

Malatyalı rafları boşalttı!

Geçtiğimiz yıl Eski Belediye Meydanı’na bu sezon da AVM’ye Malatyaspor Store’yi açan Yeni Malatyaspor sarı kırmızılı taraftarlara lisanslı ürün yetiştiremiyor. Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, stokların dahil boşaldığını, 10 gün içinde mağazaların yeni modellerle raflarda olacağını söyledi.

06 Eylül 2018 Perşembe 13:53
Malatyalı rafları boşalttı!

Malatya’da bir alışveriş merkezine Fenerbahçe maçından önce açılan Malatyaspor Store mağazası 10 gün gibi kısa bir sürede yaklaşık 200 bin liralık satışla kulübe ciddi bir gelir sağladı. Mağazaya Malatyalıların ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi raflardaki lisanslı ürünleri bitirme noktasına getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, Malatyaspor taraftarlarına teşekkür ederek, “İşin açıkçası bu kadar talep göreceğimizi beklemiyorduk. Malatya taraftarı gerçekten kulübüne sahip çıkıyor. Bunu 10 günde rafları boşaltarak gördük. Lisanslı ürün satan mağazalarımızda yeni sezon ürünleri bitti, İstanbul’daki stoklarımız dahi eridi. Aldığımız siparişleri 10 gün içinde hemen yetiştirmeye çalışacağız. Yine bir müjdeyi de sizin aracılığınızla vereyim. Bundan böyle lisanslı ürün satacak gezici tır için de girişimlerimiz bitmek üzere. Her deplasmana her şehre gidecek ve Malatyalılar istedikleri şehirden lisanslı ürün alabilecek. Malatyalıların büyüklüğü, takıma sahip çıkışı ve bu satışlar bize çok ciddi moral sağladı. Kulübümüzün gerçek sahiplerine bu yoğun ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

MEHMET KIROĞLAN

Anahtar Kelimeler:
MALATYALIMalatyaspor
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