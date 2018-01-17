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MALATYALI ÖZEL SPORCULARA MADALYA

Antalya’da 15 - 17 Ocak tarihleri arasında yapılan Özel Sporcular Masa Tenisi Bölge Şampiyonası’na katılan Malatyalı özel sporcular 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı. 

MALATYALI ÖZEL SPORCULARA MADALYA

Antalya’da 15 - 17 Ocak tarihleri arasında yapılan Özel Sporcular Masa Tenisi Bölge Şampiyonası’na katılan Malatyalı özel sporcular 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı. 

AHMET
AHMET
17 Ocak 2018 Çarşamba 15:08
MALATYALI ÖZEL SPORCULARA MADALYA

13 Kulüpten oluşan toplam 36 sporcuyla şampiyonaya katılan Malatya kafilesinde, Sessiz Adımlar Spor Kulübü 2 altın, İlk Adım Spor Kulübü 1 altın, Savaşan Yıldızlar ise 1 gümüş madalya kazanarak, büyük bir başarıya imza attılar. Antalya’da yapılan Koca Ömer Bölge Şampiyonası’nda Fatmanur Polat altın, Can Kızılkaya altın, Erhan Gedik altın, Ersin Songurtekin ise gümüş madalyanın sahibi oldular.
Başarılı olan sporcular 2 - 4 Şubat tarihleri arasında Antalya’da yapılacak Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılacaklar.
Alınan başarıdan dolayı açıklamada bulunan Sessiz Adımlar Spor Kulübü antrenörü Ali Karaca, Malatya adına önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.

"Sporcularım buraya büyük emeklerle geldi"

Başarılarından dolayı sporcularını kutlayan Karaca, "Özel sporcularımız Antalya’da yapılan şampiyonada aldıkları başarılarla bizleri fazlasıyla gururlandırdılar. Çok çalışmaların karşılığını aldıklarını görmek, beni de oldukça mutlu etti. Madalya kazanan, kazanmayan bütün sporcularım buraya büyük emeklerle geldi. İnşallah Türkiye Şampiyonası'nda da çok çalışarak önemli başarılar elde edeceğiz" şeklinde konuşt

busabahmalatya.com 

İHA

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