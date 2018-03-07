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MALATYA’LI MİLLİ SPORCU BRONZ MADALYA KAZANDI

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu tarafından (UIPM) Mısır’ın Kahire şehrinde 28 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası 1. Ayak Yarışlarında milli sporcumuz İlke Özyüksel bin 325 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

MALATYA’LI MİLLİ SPORCU BRONZ MADALYA KAZANDI

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu tarafından (UIPM) Mısır’ın Kahire şehrinde 28 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası 1. Ayak Yarışlarında milli sporcumuz İlke Özyüksel bin 325 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Mart 2018 Çarşamba 12:38
MALATYA’LI MİLLİ SPORCU BRONZ MADALYA KAZANDI

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu tarafından (UIPM) Mısır’ın Kahire şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonasında Malatya’yı temsil eden Pentatlon Antrenörü Rüstem Pelit, çalışmalarının meyveleri aldıklarını söyledi. Ayrıca Dünya Kupası yarışlarında sporcumuz Buğra Ünal seçmeleri geçip finale kalarak bu alanda başarı sağlayan ilk erkek Türk sporcu oldu. Finallerde yarışan sporcumuz büyük bir efor sarf edip 70 kişi arasında yarışmayı 22. olarak tamamladı. Malatya Pelit Yüzme Okulu Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, çalışmalarının meyvelerini topladıklarını söyledi. Pentatlonda başarılı bir şampiyonayı geride bıraktıklarını söyleyen Pelit, “Federasyon başkanımız Ramazan Arslantaş ile modern pentatlon sporcuları atağa geçti. Başkanımız gerçekten bilgili ve bilinçli şekilde çalışıyor. Mısır-Kahire’deki yarışlarda bir an olsun yalnız bırakmadı. Devamlı bilgi aldı. Yarışma esnasında bizleri hiç yalnız bırakmadı. Canlı bağlantı ile yarışları seyretti. Başkanımızın hırsını heyecanını anlatamam. İlke Özyüksel olsun, Buğra Ünal olsun, Sesim Alpuğan olsun hepsini tek tek seyretti. İlke kızımızın derece yapması hepimizi duygulandırdı ama başkanımızı herkesin görmesi lazımdı. Bunu kelimelerle anlatamam, bu çok farklı bir şey. Böyle bir başkana sahip olduğumuz için mutluyum ve gururluyum. Son olarak şunu söylemek istiyorum, 2020 Olimpiyatlarında madalya alacağız Allah’ın izniyle” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Sporcu BronzBusbahmalatya
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