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MALATYALI KARATECİLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Artvin’de gerçekleştirilen Okullar arası Gençler Karate grup müsabakalarına katılan Malatyalı sporcular 3 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile yarı finale katılma hakkı kazandı.

MALATYALI KARATECİLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Artvin’de gerçekleştirilen Okullar arası Gençler Karate grup müsabakalarına katılan Malatyalı sporcular 3 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile yarı finale katılma hakkı kazandı.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 11:10
MALATYALI KARATECİLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 17 - 18 Mart 2018 tarihleri arasında Artvin ilinde 21 ilin katılımı ile yapılan Okullar arası Gençler Karate grup müsabakalarına katılan Malatyalı sporcular 3 altın, 3 gümüş , 7 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile yarı finale katılma hakkı kazandı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı alınan başarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Okullararası Gençler Karate Çeyrek Final müsabakalarında ilimize derece ile dönen sporcularımızı, antrenörümüz Zeki Uygur’u ve sporcularımızın ailesini tebrik eder, Yarı Final müsabakalarında başarılar dileriz.” diye konuştu. Sikletlerinde derece yapan sporcuların isimleri ve dereceleri ise şöyle; Fatma Uygur 1. (Kumite), Zeynep Şevval Sinan 1. (Kumite), Ayberk Kökçü1.(Kumite), Mihriban Şahin 2.(Kumite), Kerem Yurtseven 2. (Kumite), Vahit Deliktaş 2. (Kumite), Seher Akdağ 3. (Kumite), Merve Han 3. (Kata), Merve Han 3. (Kumite), Zeynep Kılıçsız 3. (Kumite), Rabia Aysundu 3. (Kumite), Gökçe Karaköse 3. (Kumite), Murat Güzel 3. (Kumite) busabahmalatya.com 

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Anahtar Kelimeler:
ArtvinOkullar Arası Gençler Karate Grup MüsabakalarıMalatyalı Sporcular
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