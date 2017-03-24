Türkiye Jimnastik Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan 17-19 Mart tarihleri arasında İstanbul’da organize edilen Jimnastik Ligi 1.Etap yarışmalarında Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü takımı büyük bir başarıya imza atarak 2.lig den 1.lige yükseldi. 1.lige yükselen Jimnastik takımı Türkiye’deki en iyi 8 takım arasında yarışma hakkı elde etti. Ferdi dalda Malatyalı sporcu Baran Berat Bingöl kendi kategorisinde 40 sporcu arasından Türkiye 3. sü oldu. Ayrıca 25 - 26 Şubat 2017 tarihinde Samsun da Organize edilen Analig yarışmalarında da Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Jimnastik takımı Samsun gibi güçlü bir rakibi geride bırakarak 1. oldu ve finallere katılma şansını buldu. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fınıklı yaptığı açıklamada, “Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü olarak, Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü jimnastik takımı sporcularını ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.

İHA