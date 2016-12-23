23 Aralık 2016 Cuma

Malatyalı izciler, atalarının izinde!

Öncü Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, bünyesinde bulunan sporcu ve izcileri 22 Aralık’ta başlayıp 26 Aralık’ta sone erecek, “Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma” kampı için Erzurum Şenkaya İlçesi’ne gitti.

22 Aralık 2016 Perşembe 18:45
Malatyalı izciler, atalarının izinde!

Türkiye İzcilik Federasyonunun düzenlemiş olduğu “Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı”na Malatya’dan Öncü Spor ve İzcilik Kulübü katıldı. Türkiye genelinden çok sayıda sporcu ve izciyle bu yürüyüşte bulunan Malatya Öncü Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünün başkanı Cengiz Uğur yaptığı açıklamada, ‘‘Bu yıl düzenlenecek olan Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampına Malatya adına 10 izci lideriyle katılıyoruz. Faaliyette izci liderlerimiz kampın birinci gününde Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecek Allahuekber Şehitleri Anma Konferansına ve akabinde fener alayı yürüyüşü ile gerçekleştirilen anma etkinliklerine katılacak. Kampın devamında ise, Gaziler köyünde gerçekleştirilen anma programına iştirak edilecek. Karskapı şehitliğinde dua, toplamda 20 km.lik Allahuekber Dağı yürüyüşü, geceleri çadırlarda konaklama, Yasin-i Şerifler ve Mevlid programları ve kapanış töreni dahil pek çok etkinliklerle izci liderleri ecdadını yâd edecek. Kampa Türkiye'nin yanı sıra Irak, Kosova, Suriye, Filistin, Kerkük, Lübnan ve Bosna Hersek' ten gelen dünya izcilerinin de katılımı bekleniyor’’ dedi. Uğur, 1914 – 1915 yılı kış şartlarında şehit olan 90 bin ecdadımızın, 102. yıldönümünde dualarla yâd edileceğini söyledi.

HABER MERKEZİ
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