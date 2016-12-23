Türkiye İzcilik Federasyonunun düzenlemiş olduğu “Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı”na Malatya’dan Öncü Spor ve İzcilik Kulübü katıldı. Türkiye genelinden çok sayıda sporcu ve izciyle bu yürüyüşte bulunan Malatya Öncü Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünün başkanı Cengiz Uğur yaptığı açıklamada, ‘‘Bu yıl düzenlenecek olan Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampına Malatya adına 10 izci lideriyle katılıyoruz. Faaliyette izci liderlerimiz kampın birinci gününde Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecek Allahuekber Şehitleri Anma Konferansına ve akabinde fener alayı yürüyüşü ile gerçekleştirilen anma etkinliklerine katılacak. Kampın devamında ise, Gaziler köyünde gerçekleştirilen anma programına iştirak edilecek. Karskapı şehitliğinde dua, toplamda 20 km.lik Allahuekber Dağı yürüyüşü, geceleri çadırlarda konaklama, Yasin-i Şerifler ve Mevlid programları ve kapanış töreni dahil pek çok etkinliklerle izci liderleri ecdadını yâd edecek. Kampa Türkiye'nin yanı sıra Irak, Kosova, Suriye, Filistin, Kerkük, Lübnan ve Bosna Hersek' ten gelen dünya izcilerinin de katılımı bekleniyor’’ dedi. Uğur, 1914 – 1915 yılı kış şartlarında şehit olan 90 bin ecdadımızın, 102. yıldönümünde dualarla yâd edileceğini söyledi.

HABER MERKEZİ