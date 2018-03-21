MALATYALI HAKEM ULUSLAR ARASI HAKEM OLDU

İstanbul’da yapılan Tekvando Uluslararası Tekvando hakemlik kursuna katılan Malatya bölgesi hakemlerinden Mehmet Hanifi Karakuş, kursu başarıyla bitirerek Uluslararası hakemlik unvanı aldı. Karakuş’un kursta 3 bin hakem içerisinden başarılı olması Malatya tekvando camiasında da sevinçle karşılandı.



Uluslararası hakemlik kursunda Malatyalı Tekvando Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Kuzucu da görev yaptı. Mehmet Hanifi Karakuş’un uluslararası hakem olmasıyla ilgili bir açıklama yapan Malatya Tekvando İl Temsilcisi Nurettin Uçar, “Malatya’mızın yetiştirdiği değerli hakemlerimizden Mehmet Hanifi Karakuş hocamız katıldığı kursu başarıyla tamamlayarak uluslararası hakem olmaya hak kazanmıştır. Malatya tekvando camiasına hayırlı olsun. Kendisine de bundan sonraki hakemli hayatında başarılar diliyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com