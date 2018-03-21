Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117651
ALTIN
167.205
DOLAR
3.9243
STERLİN
5.5203
EURO
4.8237

MALATYALI HAKEM ULUSLAR ARASI HAKEM OLDU

Malatyalı tekvando hakemlerinden Mehmet Hanifi Karakuş katıldığı kursu başarıyla tamamlayarak uluslararası tekvando hakemi oldu. 

MALATYALI HAKEM ULUSLAR ARASI HAKEM OLDU

Malatyalı tekvando hakemlerinden Mehmet Hanifi Karakuş katıldığı kursu başarıyla tamamlayarak uluslararası tekvando hakemi oldu. 

busabahmalatya
busabahmalatya
21 Mart 2018 Çarşamba 17:26
MALATYALI HAKEM ULUSLAR ARASI HAKEM OLDU

İstanbul’da yapılan Tekvando Uluslararası Tekvando hakemlik kursuna katılan Malatya bölgesi hakemlerinden Mehmet Hanifi Karakuş, kursu başarıyla bitirerek Uluslararası hakemlik unvanı aldı. Karakuş’un kursta 3 bin hakem içerisinden başarılı olması Malatya tekvando camiasında da sevinçle karşılandı. 


Uluslararası hakemlik kursunda Malatyalı Tekvando Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Kuzucu da görev yaptı. Mehmet Hanifi Karakuş’un uluslararası hakem olmasıyla ilgili bir açıklama yapan Malatya Tekvando İl Temsilcisi Nurettin Uçar, “Malatya’mızın yetiştirdiği değerli hakemlerimizden Mehmet Hanifi Karakuş hocamız katıldığı kursu başarıyla tamamlayarak uluslararası hakem olmaya hak kazanmıştır. Malatya tekvando camiasına hayırlı olsun. Kendisine de bundan sonraki hakemli hayatında başarılar diliyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 21.03.2018 17:45
Anahtar Kelimeler:
Uluslar Arası HakemMehmet Hanifi KarakuşTekvando
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PÜTÜRGE FİNALE HAZIRLANIYOR
PÜTÜRGE FİNALE HAZIRLANIYOR
BÜYÜK BAŞARI
BÜYÜK BAŞARI
MESAİ YARIN BAŞLAYACAK
MESAİ YARIN BAŞLAYACAK

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim