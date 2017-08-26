Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda 3. Hafta maçları dün akşam oynanan maçlarla başladı. Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelelerinden birinde bugün Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in köklü kulüplerinden Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kadrosundaki önemli oyunculara karşın sezona istediği gibi başlayamayan Antalyaspor ilk galibiyetini Malatya’da almak isterken, 11 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkan ve bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşacak Yeni Malatyaspor ise hasreti galibiyetle gidermeyi planlıyor.

NASRİ’Lİ ANTALYA ÇIKIŞ ARIYOR!

İnönü Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak mücadele için her iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken, temsilcimiz Yeni Malatyaspor’da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Akdeniz temsilcisi dün öğleden sonra özel bir uçakla direk Malatya’ya gelirken, kadrosuna son olarak kattığı dünya yıldızı Samir Nasri’yi de Malatya’ya getirdi. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı beyazlılar Malatya maçına çıkış gözüyle bakarken, Yeni Malatyaspor’da ise teknik direktör Ertuğrul Sağlam arayış içersinde.

ERTUĞRUL SAĞLAM’DAN TEKNİK DOKUNUŞLAR

Takımıyla antrenmanlara Çarşamba gününden itibaren başlayan Ertuğrul Sağlam, ağırlıklı olarak hazırlıklarını takım savunması ve rakip analizi üzerine yaptı. Stattaki coşkulu seyircinin üreteceği sinerjiyle Antalyaspor karşısında maça hızlı başlamayı hedefleyen Sağlam, ilk iki haftadaki kadrodan da ciddi değişikliklere gidecek. Savunmada Murat Akça yerine Mina’ya, sol önde ise Eren yerine Turgut Doğan Şahin’e şans vermesi beklenen Sağlam, orta sahayı ise hazır oldukları için Azubuıke ve Murat Yıldırım’a emanet etmeyi düşünüyor.

SON BİN BİLET BUGÜN SATILACAK!

Öte yandan takımlarını en son 2006 yılında Süper Lig’de seyreden Malatyalılar, ilk hafta cezalı oldukları için Osmanlı maçında tribünleri zorunlu olarak boş bırakmıştı. Süper Lig’de 4 bin 15 gün sonra yeniden tribünleri dolduracak Malatyalılar, karşılaşmanın biletlerine büyük ilgi gösterdi. Perşembe günü satışa çıkan biletlerden ilk gün 4 bin adet satılırken, dün ise kapalı, maraton ve kuzey kale arkası tamamen bitti. Bugün sadece bin civarında güney kale arkasından yer kalırken, maç saatine kadar o alanın da komple dolması bekleniyor. beIN SPORTS 2’den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Süper Lig hakemi Barış Şimşek yönetecek.

FATİH AVCI