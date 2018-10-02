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Malatyalı Burak attı, gakkoş puanı kaptı!

Yeni Malatyaspor’un Elaziz Belediyespor’a kiraladığı Burak Kavlak, 3. Lig 5. hafta maçında takımına hayat veren bir gol attı. 2 – 1 mağlup olan bordo beyazlılar, Malatyalı savunma oyuncusunun 90+6.dakikada kaydettiği golle mağlup olmaktan son anda kurtuldu.

Malatyalı Burak attı, gakkoş puanı kaptı!

Yeni Malatyaspor’un Elaziz Belediyespor’a kiraladığı Burak Kavlak, 3. Lig 5. hafta maçında takımına hayat veren bir gol attı. 2 – 1 mağlup olan bordo beyazlılar, Malatyalı savunma oyuncusunun 90+6.dakikada kaydettiği golle mağlup olmaktan son anda kurtuldu.

02 Ekim 2018 Salı 18:16
Malatyalı Burak attı, gakkoş puanı kaptı!

Malatya futbolunun yetiştirdiği genç yıldızlardan olan Burak Kavlak, kiralık olarak formasını giydiği Elazığ Belediyespor’da adından söz ettirmeye erken başladı. Takımıyla geride kalan 5 haftada 4 maça çıkan genç stoper bu hafta bordo beyazlılara beraberlik getiren golü kaydetti. Sezon başında 3. Lig 2. Grup’ta yer alan Elaziz Belediyespor’a kiralanan Yeni Malatyaspor’lu oyuncu, hafta sonu oynanan Aldındağ Belediyespor maçına damga vurdu. Takımının 2 – 0 geriye düştüğü maçta önce kazanılan penaltıya katkıda bulunan Burak, daha sonra 90+6’ncı dakikada ileri çıktığı bir pozisyonda ceza sahası çaprazından harika bir golle maçı 2 – 2’ye taşıdı. Genç savunmacının golü tribünlerden büyük alkış alırken, hocası Alaettin Tutaş’da Burak’ı maç sonu tebrik etti. Geçmiş sezonlarda 3. Lig takımlarından Sandıklıspor, Bingöl Belediyespor ve Dersimspor formaları giyen Burak, stoper olarak forma giymesine rağmen bu kulüplerde 10 gol kaydetmişti.

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporBurak Kavlak
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