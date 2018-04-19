Malatyalı Boksörler Ringe Çıkmaya Hazırlanıyor!

Spor Toto Boks Ligi 6. hafta müsabakalarında Samsun İlk adım Boks Kulübü ile karşılaşacak Malatya Turgut Özal Boks Kulübü hazırlıklarını sürdürüyor. Malatya bölgesi boks antrenörü ve Turgut Özal Boks Kulübü Başkanı Aziz Bayduz yaptığı açıklamada, hazırlıklarının yoğun bir tempoda sürdüklerini söyledi. Hedeflerinin ilk 4’e girmek olduğunu kaydeden Bayduz, “Vermiş olduğumuz mücadele ve emek bizlere zafer yolunu açtı. Antrenörler Kemal Kargı, Aziz Mutlu ve milli hakem Ahmet Bayduz Perşembe günü Samsun ilindeki müsabakalara katılacaklar. Bu anlamda oradan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. Çalışmalarımız yoğun bir tempoyla sürüyor. İnşallah Malatya’ya yakışan bir kulüp olma yolunda ilerleyeceğiz. Ligde mücadele eden sporcularıma güveniyorum. İlk hedefimiz ilk 4’e girmek olacaktır. Bu anlamda bizlere destek veren Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, Battalgazi Belediye başkanına ve Büyükşehir Belediye başkanına, ayrıca Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi