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MALATYALI BOKSÖR TÜRKİYE 2’NCİSİ OLDU

2018 yılı faaliyet programında yer alan 6-11 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası’nda Malatyalı sporcu Özge Çalışkan Türkiye 2’ncisi oldu.

MALATYALI BOKSÖR TÜRKİYE 2’NCİSİ OLDU

2018 yılı faaliyet programında yer alan 6-11 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası’nda Malatyalı sporcu Özge Çalışkan Türkiye 2’ncisi oldu.

busabahmalatya
busabahmalatya
14 Mart 2018 Çarşamba 17:43
MALATYALI BOKSÖR TÜRKİYE 2’NCİSİ OLDU

Akdeniz Üniversitesi adına +70 kg kategorisinde yarışmaya katılan Çalışkan diğer illerden yarışmaya katılan rakipleriyle turnuvada karşılaştı. Genç sporcunun antrenörü ve kickboks hakemi Caner Ertaş derece alan sporcusunun turnuvaya Malatya’da hazırlandığını söyledi.

“KAYNAKLI HAZIRLIK SÜRECİMİZ KISITLIYDI”

Turnuvaya iyi hazırlandıklarını belirten Ertaş, “Günlük hazırlıklarını ve teknik koşularını yaparak sıkı bir çalışma programının sonucunda turnuvaya en iyi şekilde hazırlandık. Sporcumuz kendi sıkletinde yarışan rakiplerini tek tek aşarak 3 maç sonucunda finale kadar yükseldi. Maalesef 4. maçta talihsizlik yaşayarak rakibine maçı kayıp etti ve 2. oldu. Sporcumuzun önceki yaşantısında Kickboks yapmasından kaynaklı hazırlık sürecimiz kısıtlıydı. Kendisiyle yeni tanıştık. Ama kendisi azimli ve gayretli çalışmalarının sonucunda Bolu’da Türkiye şampiyonu oldu. Kendisi milli takım seçmelerinde derece yaptı. Üniversitesine yaptığı dereceler sayesinde kazanarak gitti. Bu yılda üniversitesini temsilen yarışmalara katıldı. Ama tabii ki çalışmalarını Bilcan Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirdi. Özge Çalışkan 20 gün sonra yine Antalya’da düzenlenecek olan Turkish Open Uluslar arası Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcularımızdan birisidir” dedi.

“DAYANIKLI OLDUĞUMUN FARKINDAYDIM”

Özge Çalışkan ise turnuvaya iyi hazırlandığını belirterek, “Şampiyonaya kısa zamanda antrenörüm Caner Ertaş sayesinde iyi hazırlandım. Rakiplerime kıyasla kondisyon açısından daha dayanıklı olduğumun farkındaydım. Altyapım iyi olduğundan dolayı çok sıkıntı yaşamadım. Müsabakalarda ilk başlarda heyecan yaşadım. İlk maçımı 10-8 kazandım. İkinci maçımda Ankaralı bir rakibimle karşılaştım. Onu da üçüncü raundun sonunda 12-2 nakavt ile kazandım. Üçüncü rakibim Düzce’den gelmişti. Götürebildiğim yere kadar Kickboks yapmaya devam etmek istiyorum. Önümüzde Turkish Open Uluslar arası Avrupa Şampiyonasına var. İyi hazırlanıyorum inşallah orada yine başarılı sonuçlar elde edeceğim” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 14.03.2018 17:45
Anahtar Kelimeler:
BusabahmalatyaKick Boks şampiyonasıözge çalışka
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