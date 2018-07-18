Malatyalı boksçular rakiplerine acımadı

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Boks Ligi’nin dokuzuncu haftası müsabakaları, 14-15 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de oynandı. Kayseri Talas Spor Salonunda yapılan müsabakaların ilk gününde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Malatya Turgut Özal Boks Kulübü rakiplerini mağlup ederek 3 puanı hanelerine yazdırdı. Müsabakaların ikinci günündeyse Hatay Kocaçınar Spor Kulübü ve Ankara Sağlık Spor kulübü 3 puan alan diğer takımlar oldular. Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü ile İstanbul Bağcılar Spor Kulübü kıran kırana geçen mücadelede 5-5 berabere kalarak 1’er puanı hanelerine yazdırdı. Boks Ligi’nde dokuzuncu haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: Beşiktaş Jimnastik Kulübü 7-2 Erzincan Gençlik Ve Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü 8-2 Kayseri Birlik Gençlik Spor Kulübü, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü 8-1 Mersin Boks İhtisas Spor Kulübü, Osmaniye Aile Ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü 5-5 İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü, Ankara ASKİ Spor Kulübü 4-6 Hatay Kocaçınar Spor Kulübü, Samsun İlkadım Belediye Spor Kulübü 2-8 Ankara Sağlık Spor Kulübü